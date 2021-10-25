Gayrimenkulde sektöründe faiz sevinci

Kamu bankalarının faiz indirimi konut sektöründe sevinç oluşturdu.

Konut kredisi faiz oranları indirimi geldi. Merkez Bankası'nın iki kez üste üste faiz indirimi sonrası gözler bankaların konut kredisi faiz oranları için yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Piyasalar yeni haftaya başlarken 3 kamu bankası konut kredisi faiz indirimi için ortak açıklama yaptı. Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.38'den 1,29'a, Ziraat Bankası ve VakıfBank konut kredisi faiz oranları 1.37'den 1.29'a düşürüldü. Acce Luxury Homes Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, faiz indirimleri sonrası konut sektöründe hareketlenmenin başlayacağını ifade etti. Sektörde yılın ilk 9 ayında, toplam satışların 950 bini gördüğünü belirten Ali Dilber "Asıl satış şimdi başlıyor. Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle vatandaş ve yatırımcılar beklemeye geçmişti. Alınan karar ile alımlar artacaktır. Yılsonunda 1 milyon 250 bin gibi bir rakam yakalanabilir" dedi.

"Yabancı satışı da artacak"

Faiz indirimlerinin yabancıya satışta da etkili olacağını söyleyen Dilber, "Dünyada vatandaşlık almak için büyük gayrimenkul yatırımları yapmak gerek. Ülkemizde çıkan bir kanun ile bu rakam uygun seviyeye çekildi. Bu da yabancıların ülkemizde yatırım yapmasına neden oldu. Ayrıca Türk gayrimenkul sektörü karlı bir yatırım aracı olarak da karşımızda duruyor. Konut fiyatlarındaki artış ciddi gelir elde edilmesini sağlıyor. Yabancılar sadece oturmak için değil, yatırım için de ülkemizi tercih ediyor. Faiz indirimi olması nedeniyle kredili alım yapacak olan yabancı yatırımcıların sayısında artış olacaktır. Bu da ülkeye döviz girişi demek" diye konuştu. - İSTANBUL