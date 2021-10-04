Üye Girişi
Gaziantep'in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak - Son Dakika

Gaziantep'in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak

04.10.2021 15:02
Gaziantep'in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 6 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 6 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalara ödüllerin verileceği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" bu yıl, "Verimlilik ve Yeşil Gelecek" farkındalığı temasıyla düzenlenecek.

Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına düzenlenen ödül törenine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katılacak.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenecek ödül töreni, saat 16.00'da kokteyl ile başlayacak ve saat 17.00'de ödül törenine geçilecek.

Törende, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunda yer alan firmalar ile TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren firmalar, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan firmalar, GSO endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan firmalar ile dijital dönüşüm kategorileri alanlarında GSO üyesi firmalara ödül verilecek. - GAZİANTEP

Gaziantep'in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor 15:01 AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu 14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Sahte evraktan cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu 14:47 Sahte evraktan cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu
3 günlük kocasının intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı 14:36 3 günlük kocasının intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının 14:35 Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü 14:24 İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 13:57 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
15:01 Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar
15:00 AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor
14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
14:34 Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı
14:28 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
14:24 İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar         
15:01
Çay tarlasında yaşanan heyelanda bir kişi son anda kaçmayı başardı! O anlar kamerada Çay tarlasında yaşanan heyelanda bir kişi son anda kaçmayı başardı! O anlar kamerada         
14:55
İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti         
14:49
Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti         
14:38
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il         
14:12
Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı         
13:38
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 15:08:11. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement