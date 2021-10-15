Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,20 - 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|3,10
|3,40
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|3,02
|3,23
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,67
|2,92
|Çakır arpa
|Kg
|2,59
|2,60
|Beyaz arpa
|Kg
|2,57
|2,58
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,20
|9,40
|Mısır
|Kg
|2,71
|2,74
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi