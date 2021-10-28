Gaziantep Ticaret Borsası
28.10.2021 13:54
Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 2,99 - 3,01 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı 2,99 - 3,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|3,58
|3,80
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,98
|3,17
|Çakır arpa
|Kg
|2,99
|3,01
|Beyaz arpa
|Kg
|2,97
|2,98
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,80
|10,00
|Mısır
|Kg
|2,85
|2,88
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