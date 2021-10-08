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"Geleceğin Ekranı" eğitimleri öğretmenler ve aileler için başlıyor - Son Dakika

"Geleceğin Ekranı" eğitimleri öğretmenler ve aileler için başlıyor

08.10.2021 11:05

Netflix, Habitat Derneği ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Ekranı" projesi öğretmenlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Netflix, Habitat Derneği ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Ekranı" projesi öğretmenlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dijital eğitim ve dijital okuryazarlık alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitimler 12-13 Ekim tarihlerinde öğretmenler ile başlıyor.

Dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen "Geleceğin Ekranı" projesi öğretmen ve ebeveyn eğitimleri ile başlıyor.

Habitat alanında uzman eğitmenler tarafından Ekim - Aralık ayları arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek eğitimler öğretmenlerin yanı sıra ebeveynleri de kapsayacak. Toplamda sekiz buluşmadan oluşacak eğitimlerde yıl sonuna kadar bine yakın öğretmen ve aileye ulaşılması planlanıyor. Ders içerikleri öğrencilerin dijital dünyada bilinçli içerik tüketimi yapmasını kolaylaştıracak özel bir eğitim seti ile desteklenecek.

Moderatörlüğünü Dr. Elif Posos Devrani'nin üstleneceği buluşmaların eğitimci kadrosunda Türk-Alman Üniversitesi Öğr. Gör. Sultan Edip, Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Mona Aykul, Avukat Yaşar Canpolat ve Psikolog Dr. Hale Ogel Balaban bulunuyor.

Teknolojinin çocuk gelişimindeki rolünden günümüzde çocuk haklarına ve ortak deneyime sahip olmanın öneminden aile içi medya planı hazırlamaya kadar birçok konuda kapsamlı bilgiler verilecek. Öğretmen ve ebeveyn eğitimleriyle dijital okuryazarlık ve ebeveynlik anlayışının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor. "Geleceğin Ekranı" projesi kapsamında eğitimlere dahil olmak isteyen tüm öğretmen ve ebeveynler Habitat'ın resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Öğretmenler için dijital dünya dersleri

Dijital çağda öğretmenlik için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin uzmanlar tarafından aktarılacağı eğitimlerde dijital dünyanın ve ekran güvenliğinin öğrenciler için önemine vurgu yapılacak.

"Öğretmen Buluşmaları" ilk olarak 12-13 Ekim'de başlayacak. 2-3 Kasım, 30 Kasım-1 Aralık ve 14-15 Aralık tarihlerinde devam edecek olan buluşmalarda Türkiye'nin dört bir yanından farklı branşlardaki 400'ü aşkın öğretmen, öğrencilerin dijital okuryazarlık bilincini artırmak amacıyla bir araya gelecek.

Dijital çağda ebeveyn olmanın incelikleri

"Geleceğin Ekranı" projesi kapsamında dijital ebeveynlik kavramı detaylarının ve dikkat edilmesi gereken noktalarının ebeveynlere etkili ve interaktif yöntemlerle paylaşılması amaçlanıyor.

İlkinin 19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceği "Ebeveyn Buluşmaları" 23-24 Kasım, 7-8 Aralık ve 21 - 22 Aralık tarihlerinde devam edecek. Dijital çağda ebeveynlik için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin ve dijital dünyada ekran kullanımının öneminin konuşulacağı eğitimlerde uygulamalı olarak aile içi medya planı örnekleri de paylaşılacak.

Habitat Derneği, Öğretmen, Netflix, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Geleceğin Ekranı' eğitimleri öğretmenler ve aileler için başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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