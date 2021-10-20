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GESOB Başkanı Ali Kara ;"Liman bizim için vazgeçilmez bir unsurdur" - Son Dakika

GESOB Başkanı Ali Kara ;"Liman bizim için vazgeçilmez bir unsurdur"

20.10.2021 14:42
GESOB Başkanı Ali Kara ;

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara düzenlediği basın toplantısında "Bölgenin en önemli limanlarından biri olan Giresun Limanı hakkında son günlerde basında çıkan haberleri Giresun Sivil Toplum Kuruluşları olarak endişe ve üzüntü ile izlemekteyiz" dedi.

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara düzenlediği basın toplantısında "Bölgenin en önemli limanlarından biri olan Giresun Limanı hakkında son günlerde basında çıkan haberleri Giresun Sivil Toplum Kuruluşları olarak endişe ve üzüntü ile izlemekteyiz" dedi.

1997 yılında özelleşme kanunu çerçevesinde ihale ile özel sektöre geçen Giresun limanının uzun süre atıl kalması sonucunda Giresun ekonomisinin durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Kara, Nurettin Canikli'nin bakanlığı döneminde limana mobilya gümrükleme yetkisinin verilmesinin gelişim açısından önemli bir aşama oluşturduğunu hatırlattı.

2018 yılında liman işletmesinin el değiştirmesinin ardından devralan firmanın gerekli izinleri ve yasal prosedürleri tamamlayarak limanı aktif hale getirmesiyle ve komşu Ordu'da liman bulunmaması nedeniyle deniz ticaretinde Giresun'un, bölgenin önemli limanlarından biri konumuna geldiğini söyleyen Ali Kara "Bu limanın çalışması Sivas-Şebinkarahisar, Dereli-Giresun Yolunun bölünmüş yol programına alınması açısından da önemli bir avantajı Giresun'a kazandıracaktır. Giresun aynı zamanda dış ticaret noktasında da rekabet üstünlüğüne sahiptir. İlimizde üretilen sanayi ve ticaret ürünlerinin liman üzerinden istenilen yerlere ulaştırılması OSBE'lerde üretimin arttırılması ve avantaj sağlamaları, Lojistikte direk ilgili bir mevzuattır. Tüm Giresunlular olarak konteyner Limanı ve ilimizin istihdamına olan katkılara odaklanmalıyız ki ekonomimiz deniz ticareti ile ivme kazanmalı" ifadelerini kullandı.

Ali Kara açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Limanda çalışanların ve limandan iş yapanların yanı sıra dolaylı olarak binlerce kişi buradan ekmek yiyor, hem esnaf hem de meslek örgütleri limanla birlikte iş gücünde bir iyileşme bir düzelme yaşandığını net bir şekilde görebilirler. Limanda çalışan şoföründen esnafından ve dolaylı evine ekmek götüren yaklaşık 2500-3000 kişi bu devasa kuruluş sayesinde geçimlerini temin etmektedirler. Giresunlular olarak limanımıza sahip çıkarsak, Liman şehrin en büyük işvereni olabilir. Limanda sonuç verici alternatif çözümler üretilmezse Giresun ekonomisi önemli bir darbe alır ve hepimiz kaybederiz. Görüntü kirliliği yaptığı söylenen depolar, komşu iller dahil her liman şehrinde vardır arzu eden herkese bunu ispata hazırız. Limanlar bu tür depolar sayesinde yük indirir ve bindirir depoları çalıştıran limanlar iş üretir, ekmek üretir, deposu olmayan limana tek bir gemi bile yanaşmaz. Şehrin ekonomisi ayakta kalsın işsizliğe çözüm üretsin istiyorsak ciddi ve kalıcı çözüm yolları bulunmadan il ekonomisine zarar verecek çalışanları mağdur edecek davranışlardan kaçınmalıyız. Mevcut durumda çözüme yönelik kalıcı bir alternatif yaratılmadan depoların yıkılması halinde liman faaliyeti duracak, gemiler gelmeyecek çalışanlar ve liman sayesinde iş yapan Giresun esnafı mağdur olacak, hayalet bir limanla baş başa kalacağız. Neticede yatırımcısına her türlü zorluğu çıkaran bir Giresun olarak tarihe geçtiğimizde hangi yatırımcı bu şartlarda Giresun'da iş yapmayı tercih eder. Buradan Giresun Sivil Toplum Kuruluşları olarak sesleniyoruz. Bu şehri düşünen herkesin bu devasa kuruluşun çalışabilmesi için sahip çıkması gerektiğini kamuoyuna saygı ile arz ediyoruz." - GİRESUN

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GESOB Başkanı Ali Kara ;'Liman bizim için vazgeçilmez bir unsurdur' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: GESOB Başkanı Ali Kara ;"Liman bizim için vazgeçilmez bir unsurdur" - Son Dakika
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