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GTB Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

GTB Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

26.10.2021 13:23
GTB Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, GTB tarafından yürütülen projeler, ekim ayı faaliyetleri, sektörel gelişmeler, kent ve ülke gündemine ilişkin konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde borsada gerçekleştirilen TOBB 7. Dönem Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme Denetimini anımsatarak, "Borsamız TOBB Akreditasyon Sistemi çerçevesinde bağımsız denetleme kuruluşu tarafından yapılan denetimler sonucu 3. dönemde de 'A sınıfı 5 yıldızlı Akredite Borsa' olma başarısı gösterdi. Tüm emeği geçen yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaliteli ve sürdürülebilir hizmet anlayışı bakımından TOBB Akreditasyon Sisteminin kendileri için özel bir önem arz ettiğini vurgulayan Tiryakioğlu, "A sınıfı 5 yıldızlı Akredite borsa olarak girdiğimiz denetimlerden 4 yıl sonra yine A sınıfı 5 yıldızlı borsa olarak ayrılma başarısı gösterdik. Bu denetimler aslında üyelerimize Avrupa standartlarında sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışının da aslında bir nevi tekrar tescil edilmesi ve taçlandırılması anlamına geliyor. Pandemi sonrası, değişen tedarik zincirleri ve tüketici tercihlerinin etkisiyle ülkemizde özellikle ihracatta önemli bir atılım ivmesi yakalandı. Bunun en somut örneğini ise şehrimiz özelinde geçtiğimiz yılın ihracat rakamları ile bu senenin ihracat rakamlarını mukayese ettiğimizde çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Tarımda, sanayide ve hayatın her alanında üretmeye ve ürettiğimize değer katmaya mecburuz. Sağlıklı büyümeyi, rekabet edebilmeyi ve ekonomik kalkınmayı ancak bu şekilde sürdürülebilir kılabilir ve canlı tutabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Her zaman hep daha iyisini hedefliyoruz"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da toplantıda yaptığı konuşmada, TOBB Akreditasyon Denetimlerini, Gaziantep Ticaret Borsasının A- sınıfı akredite borsa olarak tamamladığını belirterek, başarıda emeği geçenleri kutladı. GTB'nin üç dönemdir üyelerine verdiği hizmetler, gerçekleştirdiği örnek çalışmalar ve sürdürdüğü projeler ile TOBB'un A-sınıfı Akredite Borsaları arasında yer alma başarısı gösterdiğini kaydeden Akıncı, "Amacımız üyelerimize en iyi hizmeti sunarken, şehrimizin ve ülkemizin ekonomi başta olmak üzere her alanda başarına katkı sağlamak. Çalışmalarımızda her zaman hep daha iyisini hedefliyor ve bunun sürdürülebilir olmasını mümkün kılmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Akıncı, konuşmasında ayrıca borsada ekim ayında gerçekleştirilen faaliyetler ile GTB ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata kazandırılacak olan Pilot Antep Fıstığı İşleme Tesisinin devam eden inşaat çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgiler verdi. - GAZİANTEP

GTB Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Gaziantep, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTB Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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