Güneydoğu'dan yılın 9 ayında yapılan hububat ve bakliyat ihracatı 2 milyar doları aştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hububat ve bakliyat ihracatçıları, ocak-eylül dönemindeki dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artırarak, 2 milyar 82 milyon dolara çıkardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, sektördeki ihracatın başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.

Güneydoğulu ihracatçılarının bu yılın 9 ayında 171 ülkeye ürün gönderdiğini bildiren Altunkaya, "Güneydoğulu ihracatçılar, söz konusu dönemdeki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 yükselterek 2 milyar 82 milyon 33 bin dolara çıkardı. Hububat ve bakliyat sektörü bölge ihracatındaki liderliğini korudu." ifadelerini kullandı.

Altunkaya, Güneydoğu'nun en fazla ihracatı Orta Doğu ülkelerine yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülke bazlı ihracatta ilk sırada 620 milyon 995 bin dolarla Irak yer aldı. Irak'ı 177 milyon 171 bin dolarla Suriye ve 171 milyon 567 bin dolarla İran takip etti. Ürün bazında ise en çok geliri 426 milyon 667 bin dolarla makarna sağladı. Makarnayı 402 milyon 239 bin dolarla bitkisel yağlar ve 366 milyon 779 bin dolarla buğday unu izledi. Yılın son çeyreğinde de yine mevcut pazarlarımızdaki payın artırılması ve yeni pazarlarda daha etkin olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."