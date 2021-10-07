Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 369 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 137 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 910 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 369 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 12,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 620 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.