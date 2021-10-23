Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 929 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 965 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 602 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 742 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 929 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 965 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 45,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13 linyit ile santralleri ve yüzde 12,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 598 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 543 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.