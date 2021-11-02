Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 482 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 344 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 430 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 871 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 482 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile linyit santralleri ve yüzde 14,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 975 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 391 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.