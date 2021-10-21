Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,84
|27,00
|-4,30
|Vestel Beyaz Eşya
|46,52
|47,88
|-2,84
|Çemtaş
|13,61
|13,96
|-2,51
|Kartonsan
|46,38
|47,54
|-2,44
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,43
|-2,10
|Erbosan
|84,00
|85,75
|-2,04
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,67
|10,89
|-2,02
|Deva Holding
|23,40
|23,86
|-1,93
|Mavi Giyim
|70,05
|71,40
|-1,89
|Kervan Gıda
|11,51
|11,71
|-1,71
|Vestel
|23,62
|24,00
|-1,58
|Kardemir (D)
|7,05
|7,16
|-1,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|42,72
|43,36
|-1,48
|Türk İlaç Serum
|10,41
|10,56
|-1,42
|Verusa Holding
|43,16
|43,78
|-1,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|55,60
|56,35
|-1,33
|Logo Yazılım
|41,26
|41,78
|-1,24
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|6,53
|-1,23
|Esenboğa Elektrik
|27,42
|27,76
|-1,22
|Ülker Bisküvi
|19,36
|19,60
|-1,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi