Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 25,84 27,00 -4,30 Vestel Beyaz Eşya 46,52 47,88 -2,84 Çemtaş 13,61 13,96 -2,51 Kartonsan 46,38 47,54 -2,44 Odaş Elektrik 1,40 1,43 -2,10 Erbosan 84,00 85,75 -2,04 QUA Granite Hayal Yapı 10,67 10,89 -2,02 Deva Holding 23,40 23,86 -1,93 Mavi Giyim 70,05 71,40 -1,89 Kervan Gıda 11,51 11,71 -1,71 Vestel 23,62 24,00 -1,58 Kardemir (D) 7,05 7,16 -1,54 ARD Bilişim Teknolojileri 42,72 43,36 -1,48 Türk İlaç Serum 10,41 10,56 -1,42 Verusa Holding 43,16 43,78 -1,42 Tofaş Oto Fabrikası 55,60 56,35 -1,33 Logo Yazılım 41,26 41,78 -1,24 İndeks Bilgisayar 6,45 6,53 -1,23 Esenboğa Elektrik 27,42 27,76 -1,22 Ülker Bisküvi 19,36 19,60 -1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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