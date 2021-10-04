Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|15,24
|14,10
|8,09
|Netaş Telekom.
|17,26
|16,29
|5,95
|Bera Holding
|10,88
|10,45
|4,11
|Aygaz
|15,96
|15,38
|3,77
|Kartonsan
|47,98
|46,30
|3,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,20
|15,75
|2,86
|Parsan
|27,02
|26,40
|2,35
|Gübre Fabrik.
|50,20
|49,08
|2,28
|Alarko GMYO
|21,68
|21,22
|2,17
|Çimsa
|28,66
|28,06
|2,14
|Hektaş
|8,71
|8,53
|2,11
|Türk Telekom
|7,54
|7,39
|2,03
|Aydem Enerji
|7,06
|6,92
|2,02
|Anadolu Efes
|21,66
|21,24
|1,98
|İş GMYO
|2,16
|2,12
|1,89
|Koza Madencilik
|14,81
|14,55
|1,79
|Torunlar GMYO
|3,48
|3,42
|1,75
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,77
|1,69
|Tüpraş
|115,40
|113,50
|1,67
|Aselsan
|15,31
|15,06
|1,66
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi