Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|14,09
|13,45
|4,76
|Ford Otosan
|173,50
|166,40
|4,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,36
|28,40
|3,38
|Aksa
|20,66
|20,04
|3,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,42
|2,35
|2,98
|Tekfen Holding
|14,45
|14,04
|2,92
|Anadolu Grubu Holding
|23,76
|23,16
|2,59
|Aygaz
|17,94
|17,50
|2,51
|Coca Cola İçecek
|79,85
|77,95
|2,44
|Migros Ticaret
|32,24
|31,48
|2,41
|Garanti Bankası
|9,01
|8,80
|2,39
|Deva Holding
|24,14
|23,58
|2,37
|Mavi Giyim
|71,80
|70,30
|2,13
|Şok Marketler Ticaret
|10,86
|10,64
|2,07
|İskenderun Demir Çelik
|12,63
|12,38
|2,02
|Akbank
|5,18
|5,08
|1,97
|Bera Holding
|9,93
|9,75
|1,85
|Türkiye Sigorta
|5,04
|4,95
|1,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,36
|15,09
|1,79
|Koza Madencilik
|15,78
|15,52
|1,68
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi