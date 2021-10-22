Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 94,35 85,80 9,97 Halk GMYO 2,80 2,62 6,87 Albaraka Türk 1,87 1,81 3,31 İş Yatırım Menkul Değerler 14,53 14,08 3,20 Akçansa 15,51 15,04 3,13 Biotrend Çevre ve Enerji 27,34 26,52 3,09 Kartonsan 48,00 46,64 2,92 Tofaş Oto Fabrikası 58,80 57,15 2,89 Doğan Holding 2,63 2,56 2,73 Koç Holding 21,82 21,24 2,73 Migros Ticaret 34,32 33,50 2,45 Enerjisa Enerji 11,39 11,12 2,43 Gözde Girişim 5,87 5,74 2,26 Türk İlaç Serum 10,38 10,16 2,17 İndeks Bilgisayar 6,62 6,48 2,16 Netaş Telekomünikasyon 17,06 16,71 2,09 Çemtaş 13,95 13,68 1,97 Zorlu Enerji 1,57 1,54 1,95 Kardemir (D) 7,39 7,25 1,93 SASA Polyester 28,12 27,60 1,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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