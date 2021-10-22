Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|94,35
|85,80
|9,97
|Halk GMYO
|2,80
|2,62
|6,87
|Albaraka Türk
|1,87
|1,81
|3,31
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,53
|14,08
|3,20
|Akçansa
|15,51
|15,04
|3,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,34
|26,52
|3,09
|Kartonsan
|48,00
|46,64
|2,92
|Tofaş Oto Fabrikası
|58,80
|57,15
|2,89
|Doğan Holding
|2,63
|2,56
|2,73
|Koç Holding
|21,82
|21,24
|2,73
|Migros Ticaret
|34,32
|33,50
|2,45
|Enerjisa Enerji
|11,39
|11,12
|2,43
|Gözde Girişim
|5,87
|5,74
|2,26
|Türk İlaç Serum
|10,38
|10,16
|2,17
|İndeks Bilgisayar
|6,62
|6,48
|2,16
|Netaş Telekomünikasyon
|17,06
|16,71
|2,09
|Çemtaş
|13,95
|13,68
|1,97
|Zorlu Enerji
|1,57
|1,54
|1,95
|Kardemir (D)
|7,39
|7,25
|1,93
|SASA Polyester
|28,12
|27,60
|1,88
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi