Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|726.502.730
|Türk Hava Yolları
|540.948.796
|Tüpraş
|469.463.594
|Şişe Cam
|276.862.724
|Yapı ve Kredi Bankası
|186.948.020
|Ereğli Demir Çelik
|185.585.125
|Petkim
|172.329.765
|Kardemir (D)
|162.360.452
|Biotrend Çevre ve Enerji
|130.628.428
|ASELSAN
|128.187.750
|Şekerbank
|108.980.098
|Türk Telekom
|101.218.120
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|98.881.996
|Akbank
|93.464.789
|Albaraka Türk
|91.983.573
|Sabancı Holding
|86.662.551
|TAV Havalimanları
|85.690.154
|Ford Otosan
|79.090.556
|Arçelik
|76.156.154
|SASA Polyester
|75.513.274
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi