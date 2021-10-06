Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 11.252 -0,81 BIST ANKARA 2.069 -1,61 BIST ANTALYA 2.231 -1,62 BIST BALIKESİR 1.895 -0,29 BIST BURSA 3.601 -1,25 BIST DENIZLI 1.853 -1,98 BIST ISTANBUL 1.517 -1,43 BIST IZMIR 3.224 -3,22 BIST KAYSERI 9.992 -3,12 BIST KOCAELI 3.835 -1,52 BIST KONYA 2.182 -1,91 BIST TEKIRDAĞ 9.125 -2,69 BIST AYDIN 1.070 -2,46 BIST MANISA 1.280 -3,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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