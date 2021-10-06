Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.252
|-0,81
|BIST ANKARA
|2.069
|-1,61
|BIST ANTALYA
|2.231
|-1,62
|BIST BALIKESİR
|1.895
|-0,29
|BIST BURSA
|3.601
|-1,25
|BIST DENIZLI
|1.853
|-1,98
|BIST ISTANBUL
|1.517
|-1,43
|BIST IZMIR
|3.224
|-3,22
|BIST KAYSERI
|9.992
|-3,12
|BIST KOCAELI
|3.835
|-1,52
|BIST KONYA
|2.182
|-1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|9.125
|-2,69
|BIST AYDIN
|1.070
|-2,46
|BIST MANISA
|1.280
|-3,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi