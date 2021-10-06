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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

06.10.2021 13:47
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.252-0,81BIST ANKARA2.069-1,61BIST ANTALYA2.231-1,62BIST BALIKESİR1.895-0,29BIST BURSA3.601-1,25BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA11.252-0,81
BIST ANKARA2.069-1,61
BIST ANTALYA2.231-1,62
BIST BALIKESİR1.895-0,29
BIST BURSA3.601-1,25
BIST DENIZLI1.853-1,98
BIST ISTANBUL1.517-1,43
BIST IZMIR3.224-3,22
BIST KAYSERI9.992-3,12
BIST KOCAELI3.835-1,52
BIST KONYA2.182-1,91
BIST TEKIRDAĞ9.125-2,69
BIST AYDIN1.070-2,46
BIST MANISA1.280-3,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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