Hamsinin fiyatı 10 liraya düştü, vatandaşların yüzü güldü

DÜZCE - Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor. Yıllar sonra fiyatı 10 liraya kadar düşen hamsi, hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü.

Son dönemlerde havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu yaşanıyor. Başta hamsi olmak üzere birçok balığın kilogram fiyatı tezgahlarda uygun fiyattan satışa çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda tezgahlarda kilosu 30-40 lira arası satılan hamsi 10 liraya kadar düştü. İri ve yaklaşık 13 santimetreyi bulan hamsileri tezgahında 10 liradan satışa sunan Düzce'deki balıkçı Tuncay Kılıç, Karadeniz'de hamsi bolluğunun yaşandığına dikkat çekti. Herkesin hamsi tüketmesi için çeşitli kampanyalar düzenlediklerini kaydeden Kılıç, "Fiyatlarımızı düşürünce 2 gündür yoğun bir talep var. Şuanda en ucuz balık hamsi olarak görülüyor. Bu bölgenin halkı da hamsiyi severek tüketiyor. Fiyatlar da düşük olunca tezgahlarda yoğunluk oluşuyor. Burada her kesime hamsi var" dedi.

50 ton hamsiyi vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, "Kampanyamızın yarın üçüncü günü olacak. Hedefimiz 50 ton hamsiyi vatandaşlara ulaştırmak. Burada ticari bir amacımız yok. İnsanlar hamsinin lezzeti ile buluşmasını istiyoruz. İnşallah yarında 50 ton hamsi hedefimize ulaşacağız. Şu anda 30 tonun üzerinde hamsi satışı yaptık. Yarın 50 ton hamsiye ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.