Hasan Yıldırım: "Afrika'ya ihracat rekoru kırdık"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, Afrika pazarına büyük önem verdiklerini belirterek, " Mersin'in Afrika ülkelerine ihracatı 2021 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 arttı" dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verileri değerlendirdi. Yıldırım, "Verilere bakıldığında Mersin'in Afrika pazarında ilk altı ayda bir önceki yılın ilk altı ayına göre rekor bir yükseliş yaptığını görüyoruz. 2020 Yılının aynı döneminde Afrika'ya 188 milyon 291 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu yıl yüzde 90'lık bir artış ile 356 milyon 898 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Avrupa'ya ise yüzde 46'lık bir artış ile 854 milyon 528 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Asya pazarına 914 milyon 406 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bir önceki yıla göre artış oranı ise yüzde 3 oldu. Bu rakamlara bakıldığında Mersin'in geçtiğimiz yıla göre en çok Afrika pazarında büyüdüğünü görebiliriz" diye konuştu.

Yılbor Boru olarak Afrika pazarında ciddi bir yer edindiklerinin altını çizen Hasan Yıldırım, "Bizde şirket olarak bu pazara büyük önem veriyoruz. İhracatımızı geliştirmek için sürekli temas halindeyiz. Ürün kalitemizi yükseltmek, yurtdışı pazarda kalıcı olmak için Ar-Ge ekibimiz sürekli çalışma halinde. Tüm kent olarak Afrika pazarını iyi değerlendirmeli, gerekirse Afrika ülkelerinde çeşitli temaslarda bulunmalıyız" şeklinde konuştu. - MERSİN