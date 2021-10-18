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Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı - Son Dakika

Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

18.10.2021 13:15
Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

Havalar soğudu vatandaşlar kış çaylarına talebi artırdı.

Havalar soğudu vatandaşlar kış çaylarına talebi artırdı. Grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar şifayı bitkisel çaylarda arıyor.

Havalar soğudu, grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar çareyi bitkisel çaylarda arıyor. Ada çayı, zencefil, ıhlamur, en fazla tercih edilen çaylar arasında yer alıyor. Bu çayları karıştırılarak da tüketilebildiğini söyleyen satıcılar havalar soğuduğunda gripten korunmak için bu çayların şifa niteliğinde olduğunu belirtiyor. Kış çaylarının 100 gramı ortalama 20 lira civarında satılıyor.

Eminönü Mısır Çarşısı esnaflarından Mahmut Yıldız, "Havalar soğuduğunda kış çaylarına talebin artıyor. Zencefil, ıhlamur, ada çayı, papatya çayı karışımları da kış çayı olarak tüketilebiliyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, gripten korunmak isteyen vatandaşlar kış çayını tercih ediyor. Bitkisel çaylar şifa niteliğinde. Kış çayları bal, tatlandırıcı ekleyip de tüketilebiliyor. Ortalama fiyatları ise 100 gramı 20 lira civarında. 250 - 300 gram kış çayı kış mevsimi bitene kadar yeterli olacaktır" dedi.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacıyla vatandaşların kış çayına talep gösterdiğini ifade eden Necmettin Güneş isimli esnaf ise "Kış mevsiminde kış çaylarına yoğun ilgi oluyor. Soğuk algınlığına, gribe karşı korunmak isteyenler tercih ediyor. Kış çayı karışımlarında zerdeçal, ada çayı, ıhlamur, tarçın gibi bitkiler mevcut. Genel olarak 100 gramlık paket olarak satılıyor. Fiyatı 20 lira civarında" sözlerini ifade etti. - İSTANBUL

Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı
Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı
Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı
Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

Zencefil, Ada çayı, Grip, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı - Son Dakika Ekonomi


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