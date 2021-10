Havaların soğuması ile kış çaylarına ilgi arttı

MARDİN - Mardin'de havaların soğuması ile birlikte kış aylarına ilgi arttı.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte hastalıktan korkan vatandaşlar aktarların yolunu tuttu kış çayları ıhlamur, hibisküs, kuşburnuna rağbet arttı. 14 yıldır Mardin'de hizmet verdiklerini kaydeden aktar Veysi Denli, "Doğal bitkiler üzerine şifalı bitkiler üzerine satış yapıyoruz. Klasik bir durum bu her yıl sonbaharla birlikte havaların soğuması birçok gribal enfeksiyonun artmasına sebebiyet veriyor. Şu anki durumundan kaynaklanan bir hassas durum var. Bu yüzden toplum bilinçlenmeye başladı. Bu çok güzel bir şey çünkü şunu öğretmeye çalışıyoruz. Hastalandıktan sonra değil hasta olmamak için koruyucu sağlık adına bazı bitkileri hayatımıza koymamız lazım" dedi.

Ihlamurun şu an tabi popüler, her zaman popülerliğini koruma devam ediyor şeklinde vurgu yapan Denli, "Kuşburnuna çok rağbet var. Hibisküs tüketimimiz çok iyi. Yoğun C vitamini, antioksidan, zencefil, zerdeçal ve onu takip eden ürünlerimiz arasında bunlar da pek sıkıntımız yok. Stabil bir durumumuz var. Fiyat aralığımız var ama maalesef ithal ürünler özellikle zencefil, zerdeçal, tarçın dolar kaynaklı şu an maalesef günbegün fiyatlar değişebiliyor. Pek bir her zaman tedaviden daha uygun maliyettedir. Lütfen vatandaşların hasta olmadan tedbir almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Özellikle zencefil her evde bulunması gereken bir şey. Zerdeçalı bizim kültür haline getirmemiz lazım. Ihlamuru, ada çayını, kuşburnunu, hibisküsü bunları mutlaka tüketmemiz lazım. Bunlar hasta olmadan mutfakta bir kültür haline dönüştürmemiz lazım" diye konuştu.