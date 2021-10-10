Üye Girişi
Honda, D segmentine iddialı bir dönüş yaptı - Son Dakika

Honda, D segmentine iddialı bir dönüş yaptı

10.10.2021 09:40
Honda, D segmentine iddialı bir dönüş yaptı

Honda Türkiye, prestijli sedan mirasını 40 yılı aşkın süredir devam ettiren Accord ile D segmentine yeniden giriş yaptı.

Honda Türkiye, prestijli sedan mirasını 40 yılı aşkın süredir devam ettiren Accord ile D segmentine yeniden giriş yaptı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye, Civic'ten sonra Honda'nın en uzun ömürlü modeli olan Accord ile D segmentine güçlü bir geri dönüş yapmış oldu.

Honda'nın zamana meydan okuyan sedan modeli yeni Accord, Executive ve Executive+ donanım seçenekleriyle 16 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak. 2021 yılında 30 bin adetlik hedef ile kendi satış rekorunu kırmaya hazırlanan Honda Türkiye, bu hedefi doğrultusunda ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Honda Türkiye, sedan segmentindeki başarılı temsilcisi Civic'ten sonra geçen ay B segmentinde satışa sunduğu City ve şimdi de yeni Accord ile her segmentte sedan seçeneği sunma hedefine de ulaşmış oldu.

Açıklamada Honda Accord Türkiye tanıtımındaki konuşmasına yer verilen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, genişleyen ürün gamının yanı sıra marka yatırımları ile büyüme adımları da attıklarını belirterek, Türkiye pazarında daha da güçlenme hedeflerinin altını çizdi.

Tsumura, şunları kaydetti:

"Daha önce bahsettiğim gibi 'Honda'yla Gelecek' mottosu bizim için çok önemli. Bu noktadan yola çıkarak satış ağımızı, iş süreçlerimizi ve tüm iletişim kanallarımızı geliştiriyoruz. Birincil amacımız ise tabii ki Honda dünyasında daha mutlu müşteriler yaratabilmek. Özellikle Kovid-19 döneminde yüz yüze iletişimin zorluklarını yaşarken dijital çözümlere odaklandık. Dijitalleşme yatırımlarımız burada büyük bir role sahip oldu. Müşteri memnuniyeti için ayrıca ürün gamımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken değişen müşteri tercihleri, rakipler, çevresel ihtiyaçlar, pazar dinamikleri gibi birçok parametreyi gözden geçirdik ve tüm bu çalışmalar ışığında Accord'un yeniden Türkiye'de olması gerektiğine karar verdik. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord'u üretmek için ise AR-GE ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı. Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz."

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de 2021 yılının Honda Türkiye için çok ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, "Hem yeni başlangıçlar hem de rekorlarla bizim için iddialı bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Yeni genel müdürlük binasında Honda Türkiye'nin satış & pazarlama, satış sonrası hizmetler, Honda akademi, motosiklet gelişim merkezi ve lojistik birimleri ile hizmet vereceğini bildiren Kılıçer, yeni ürün gamı ile pazarda daha güçlü bir yere sahip olacaklarını vurguladı.

10'uncu nesil Honda Accord

Verilen bilgiye göre, Accord'un 10'uncu nesli daha alçak ve geniş duruşu, daha hafif ve sağlam yapısı, çekici görünümü ve dinamik sürüş sunan motor performansı ile dikkati çekiyor. 10'uncu nesil Honda Accord, "Her Yönüyle Prestijli" konsepti altında geliştirilirken, güçlü, kaliteli ve dinamik bir performans, çekici ve gelişmiş teknolojiler ile sınıfının standartlarını belirleyen üst düzey kaliteli sedan olmak üzere üç kilit kavrama odaklandı. Honda mühendisleri tarafından Accord'un 10'uncu nesli geliştirilirken, tasarım ve performansın her noktasında "Mutlak Güven" hedeflendi.

Detaylı çizgiler ve tasarıma gösterilen özen, gelişmiş sürüş dinamikleri, üstün malzeme kalitesi ve gelişmiş yakıt verimliliği olmak üzere karakteristik Accord nitelikleri korunurken, yeni nesilde, duyguları harekete geçiren daha çekici bir tasarım ve üst düzey kalite sunuluyor. Yeni nesil Honda Accord; bugüne kadar üretilen en çarpıcı Accord tasarımına sahip olması dışında üstün sürüş keyfiyle de segmentinde iddiasını güçlendiriyor. Estetik iç ve dış tasarımı, gelişmiş Honda teknolojileri içeren multimedya sistemi, Honda SENSING güvenlik donanımları ve sınıfında tek olması ile öne çıkan Uzaktan Motor Çalıştırma özelliği ile yeni Accord, sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alıyor.

Honda Accord'un Executive donanım paketi 540 bin TL fiyatı ve Executive+ donanım seçeneği ise 561 bin TL fiyatı ile satışa çıkacak.

Yeni Accord; platin beyaz, meteor gri, kristal siyah ve kuvars mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneği 16 Ekim'de Honda bayilerinde yerini alacak.

Türk Lirası, 16 ekim, Türkiye, Honda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honda, D segmentine iddialı bir dönüş yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

500 kişi içerisinden sadece eşini işe soktu! İYİ Partili ismin tepki çeken hareketi, teşkilatta toplu istifa getirdi 09:32 500 kişi içerisinden sadece eşini işe soktu! İYİ Partili ismin tepki çeken hareketi, teşkilatta toplu istifa getirdi Aşı ve test karşıtları İtalya'yı karıştırdı! 09:10 Aşı ve test karşıtları İtalya'yı karıştırdı! "Yeşil Geçiş" sertifikasını protesto edenler polisle çatıştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto açıklaması: Bunlar bir projenin parçası 08:06 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto açıklaması: Bunlar bir projenin parçası
Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor 07:33 Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü 04:39 Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor 00:09 Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı 19:22 Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi 17:12 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizcinin aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf olduğu ortaya çıktı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda         
09:14
Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi         
09:08
Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu         
07:37
Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! Mahalleli saklanacak yer aradı, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! Mahalleli saklanacak yer aradı, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu         
05:02
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı         
01:22
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 09:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: Honda, D segmentine iddialı bir dönüş yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement