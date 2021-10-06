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Hüyük ilçesinde çiftçilere sertifikalı mercimek tohumu desteği - Son Dakika

Hüyük ilçesinde çiftçilere sertifikalı mercimek tohumu desteği

06.10.2021 14:43
Hüyük ilçesinde çiftçilere sertifikalı mercimek tohumu desteği

Konya'nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren çiftçilere yüzde 25'i çiftçi, yüzde 75'i de bakanlık katkılı sertifikalı mercimek tohumu desteği sağlandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren çiftçilere yüzde 25'i çiftçi, yüzde 75'i de bakanlık katkılı sertifikalı mercimek tohumu desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen nadas alanlarının azaltılması projesi çerçevesinde ilçeye gönderilen kırmızı mercimek tohumları Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Hüyük İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Adem Başaran'ın da katıldığı programda üreticilere teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programı dahilinde uygulamaya koyduğu Bitkisel Üretimi Geliştirmesi Projesi'nden Hüyük'ün yanı sıra, Kulu, Kadınhanı, Sarayönü, Cihanbeyli ilçelerinde faaliyet gösteren çiftçilerin de yararlandığı belirtildi.

Türkiye'de yemeklik tane baklagiller içerisinde önemli bir yeri olan mercimeğin, içerdiği protein oranının yüksek olması (yüzde 18 - 36) nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğu ifade edilirken, Konya il genelinde 133 bin 707 dekar alanda yeşil ve kırmızı mercimek ekimi yapıldığı anımsatıldı. - KONYA

Hüyük ilçesinde çiftçilere sertifikalı mercimek tohumu desteği

Hisarcık, Çiftçi, Konya, Hüyük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hüyük ilçesinde çiftçilere sertifikalı mercimek tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hüyük ilçesinde çiftçilere sertifikalı mercimek tohumu desteği - Son Dakika
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