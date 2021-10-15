Hyundai i20 N, "Top Gear Hız Haftası" şampiyonu oldu

Hyundai i20 N, dünyaca ünlü İngiliz otomobil dergisi ve TV programı Top Gear tarafından gerçekleştirilen Hız Haftası test sürüşü etkinliğinde "en keyifli" ve "en etkileyici" otomobil olarak seçildi.

Hyundai açıklamasına göre, derginin ünlü test pilotu Stig ve editörü Chris Harris liderliğinde yapılan etkinliğe 26 yüksek performanslı model davet edildi. Aralarında 1.000 beygirlik süper sporlar, ultra hafif, iki koltuklu egzotik modeller kadar yüksek torka sahip elektrikli coupe otomobillerin de yer aldığı test sürüşlerinde Hyundai i20 N kendinden daha güçlü rakipleri arasında sportif görüntüsü ve dinamik sürüş özellikleriyle dikkati çekti. Meşhur Dunsfold pistinde en iyi performansı gösteren i20 N, böylelikle Top Gear Hız Haftası'nın 2021 şampiyonu seçildi. Hız Haftası (TG Speed Week), birkaç gün boyunca süren ve kapsamlı testlere verilen geleneksel bir isim.

Hyundai i20 N, pistin en zor virajları kadar uzun düzlüklerinde gösterdiği keskinliği, rijit yapısı, hızlanması, yol tutuşu ve fren kabiliyeti ile pilotlardan tam puan aldı. Aynı zamanda en uygun fiyatlı model olmasına rağmen kendinden kat kat daha pahalı modellerden daha çok ilgi uyandırıcı ve günlük kullanıma uygun yapısıyla da öne çıktı.

i20 N: En küçük ama güçlü N model

Hyundai i20 N, B segmentinin popüler modeli i20'nin başarısını Hyundai N'nin sportif ve sürüşü eğlenceli ruhuyla birleştiriyor. Kuruluşu motor sporlarına dayanan N Departmanı, Avrupalı tüketiciler için merakla beklenen bir hot-hatch üretirken aynı zamanda dünya ralli şampiyonasında yarışan WRC otomobilinin gelişiminde de i20 N modelinden ilham alıyor. En küçük N modeli olmasına rağmen, motor sporlarından gelen tasarım, otomobilin güçlü ve dayanıklı potansiyelini vurguluyor. Hyundai'nin ikinci hot-hatch modeli olan i20 N, daha iyi bir yol tutuşu ve sürükleyici bir sürüş deneyimi için ton başına 171 PS'lik güç ile sınıfında lider bir güç-ağırlık oranı sunuyor. Beş kapılı performanslı model, son teknoloji bağlantı, bilgi-eğlence ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle de günlük kullanıma son derece uygun bir otomobil.

Hyundai i20 N, i10, i20 ve BAYON ile birlikte Hyundai Assan İzmit tesislerinde üretilerek 40'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Hyundai i20 N, yakın bir zamanda Türkiye'de de satışa sunularak performans meraklısı otomobil tutkunları ile bir araya gelecek.