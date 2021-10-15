İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de

AK Parti milletvekillerinin, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için düzenleme yapılıyor. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine aktarılmak üzere, ihraç bedelinin on binde üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti yapılacak.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile halihazırda TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılacak.

İhracatçılara sadece ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ'ye gelir, damga, harç ve katma değer vergisi muafiyeti tanınacak.

Yürürlük tarihinden sonra ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

Kurumlar Vergisi muafiyeti

Kanun teklifiyle, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, meslek kuruluşu üyelerine; sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek. Elde edilen kişisel veriler, sadece meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen adayların bu kuruluşların üyelerine ulaşabilmeleri amacıyla kullanılabilecek. Bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı kullanılamayacak, aktarılamayacak veya başka bir şekilde işlenemeyecek.

Teklifle, İhracatı Geliştirme AŞ'ye kurumlar vergisi muafiyeti de tanınacak.

Teklifle, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlar için el koyma ve alıkoyma tedbirlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin hükümler düzenleniyor. Buna göre, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde el konulan taşıt, el koyma kararı veren mercilerce alıkonulacak.

Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine veya yediemine teslim edilmiş ve hakkında el koyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıtlar, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren 90 gün içinde muhafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibi tarafından teslim alınmaması halinde, tasfiye idaresince soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunacak.

Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınacak.

Teklifle, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun "el konulan eşyanın muhafazasına" ilişkin maddesi de düzenleniyor.

Buna göre, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol, alkollü içkiler, makaron ve yaprak sigara kağıdı ile ilaç, ilaç ham maddeleri, ilaç ham maddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar el koyan idarelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması halinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak imha edilecek. Ancak ilaç, ilaç ham maddeleri, ilaç ham maddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile etil alkolden imha haricindeki yöntemlerle tasfiye edilmesi uygun görülenler yönetmelikle belirlenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kaçak zannı ile el konulan eşya hakkında da bu hüküm uyarınca işlem yapılacak.

Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle, üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılıyor.

Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle şirketlerin tasfiye sürecinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair öngörülen altı aylık süre üç aya indiriliyor.