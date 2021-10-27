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İstanbul Havalimanı'na 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülü - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'na 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülü

27.10.2021 10:46
İstanbul Havalimanı'na 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülü

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "17th ACI Europe Awards" kapsamında "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldü.

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "17th ACI Europe Awards" kapsamında "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldü.

Geçtiğimiz dönemde iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi ile "Net Zero 2050" hareketini de başlatan ACI, "Avrupa'nın En İyi Havalimanı"nı seçmek için bu yıl standart ödül kriterlerine "Dayanıklılık ve İlham"ı ekleyerek, değerlendirmelerinde Covid-19 iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik alanında yapılan ilham verici çalışmalara odaklandığını açıkladı.

Ödüller, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ACI Europe Yıllık Kongresi & Genel Kurulu kapsamında 26 Ekim'de düzenlenen tören ile İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

İGA CEO'SU KADRİ SAMSUNLU, ACI EUROPE YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ

ACI Europe yıllık genel kurulunda, Avrupa'nın en büyük 10 havalimanına özel olarak ayrılan kontenjan kapsamında Samsunlu, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 10 havalimanı arasında Türkiye'den ilk ve tek yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Samsunlu, salgın döneminde sürdürülebilirlik hedeflerinden sapmadan emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyon planladıklarını belirten Samsunlu, görevi süresince; ACI'ın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmenin ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

"ÖNCÜ ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK, GÜVEN İNŞA ETTİK"

İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su Kadri Samsunlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde aldıkları sektöre yön veren önlemlere dikkat çekti. Samsunlu: "Pandemi başladığında, ilk yılında günde 200 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine ulaşabilmiş, yoluna hızla devam eden bir havalimanıydık. Uçuşların yapılamadığı, sadece kargo uçuşları ve tahliye operasyonlarının devam ettiği bir dönemde, "ne yapalım, şartlar bu" demedik; yerimizde durmadık. Yolcularımızı daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılayabilmenin, çalışanlarımıza güvenli iş ortam sunabilmenin yollarını aradık. İnsanlara eski uçuş alışkanlıklarını geri kazandırmak için öncü çalışmalara imza attık, güven inşa ettik. Önümüzdeki süreçte "Erişilebilir Rota" hizmet kapsamımızı genişletmeyi, farklı engel gruplarıyla havalimanı deneyim çalışmalarımıza devam ederek hizmetlerimizde mükemmelleşmeyi ve daha erişilebilir bir dünya için hayata geçirdiğimiz uygulamaların yayılımına öncülük etmeyi hedefliyoruz. "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerini almanın ve bu haklı gururu tüm ekibimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Ödüller motivasyonumuzu güçlendirirken, sektöre ilham veren nice çalışmalar hayata geçirmemize katkı sunacak" diye konuştu.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec de İstanbul Havalimanı'nı başarılarından dolayı tebrik ettiği açıklamasında "Sektörümüzün içinde bulunduğu bu olağanüstü zorlu süreç boyunca İstanbul Havalimanı, yatırımlara ve altyapı çalışmalarına odaklanarak müthiş bir dayanıklılık gücü göstermiştir.  Hem En İyi Havalimanı Ödülü hem de Erişilebilir Havalimanı Ödülü olmak üzere yalnızca bir değil, iki ayrı ödül kazanmış olmaları, yolcularına gösterdikleri üstün ilgiyi sürdürürken işletmeleri ve toplumları için uzun vadedeki hedeflerinden şaşmadıklarının bir kanıtıdır. Çifte başarılarını kutlamalarına tanıklık edebilmekten ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Bu yenilikçi ve heyecan verici havalimanının gelecekte neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerine yer verdi.


İstanbul Havalimanı'na 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülü
İstanbul Havalimanı'na 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülü

Uluslararası Havalimanları Konseyi, İstanbul Havalimanı, Europe, İGA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'na 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'na 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülü - Son Dakika
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