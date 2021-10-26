İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi projesi ile 50 start-up ticarileşecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) projesinden 1400 girişimcinin faydalanması ve 50 start-up'ın ticarileşmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hazırlanan, Teknopark İzmir'in yürütücüsü olduğu İzmir NIC projesinin açılışı için Balçova ilçesinde bir otelde tören düzenlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in bilim ve teknoloji eksenli bir kent olma yolunda Türkiye için örnek teşkil edeceğini söyledi.

Projenin AB destekli olduğunu belirten Baran, "İzmir'de ve bölgesinde 1400 girişimcinin, fikirden ürüne, üründen ticarileşmeye, markalaşmaya uluslararası bir yolculuğun adımlarını atıyoruz. Projenin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan, projenin çok önemli bir boşluğu dolduracağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Arslan, "Bu projeye dahil olan KOBİ ve girişimciler Türkiye'nin potansiyel unicorn, Turcorn adayları. Böyle bir hedefi, vizyonu projenin satırları arasında okuyorum." diye konuştu.

Teknopark İzmir Genel Müdürü Metin Tanoğlu da projeyle ilgili sunum yaptı.

50 start-up ve KOBi faydalanacak

İYTE ve Yazılım Sanayicileri Derneği ortaklığında hayata geçirilen 2,9 milyon avro bütçeli projenin 3 yıl süresince uygulanması planlanıyor. Odak sektörleri bilgi iletişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji olan projeyle, paydaşlar arasındaki ticari ağlar ve stratejik ortaklıklar geliştirilerek yenilikçi ürünlerin uluslararası alanda ticarileştirilmesi hedefleniyor.

50 start-up ve KOBİ'ye katkı sağlayacak projeden 1400 kişinin faydalanması bekleniyor.