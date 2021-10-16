Karsan'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 50 dizel Atak otobüs

Karsan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin daha kaliteli bir kent ulaşımı için devreye aldığı otobüs filosu yenileme çalışmaları kapsamında Karsan, 8 metre sınıfındaki 50 adet dizel Atak otobüslerini belediyeye teslim etti.

Karsan açıklamasına göre, dizel Atak otobüsler, başta metro ring seferleri ve Ankara'nın manevra yapılması zor olan dar sokak ve caddelerinde avantajlı boyutlarıyla hizmet vermeye başladı.

Teslimat ile ilgili Ankara'da bir tören düzenlendi. Törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, EGO Otobüs İşletme Daire Başkanı Yahya Şanlıer ile Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Yurtiçi Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Kamu Satışları Yöneticisi Fırat Acar ve Karsan Satış Sonrası Yöneticisi Uğur Şahin hazır bulundu.

Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve "L" formlu yuvalar içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön tasarıma sahip Atak, üç parçadan oluşan ön tamponu sayesinde servis maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı servis müdahalesi sunarak maksimum verimliliğe odaklanıyor.

Atak'ın arka tasarımında bulunan ızgara detayları ve parlak siyah alana konumlandırılmış dikey LED farları şık görünümü tamamlıyor. Karsan Atak'ta ayrıca, operasyonel karlılığı merkeze alan geliştirmeler de sunuluyor. Tasarım olarak tek noktadan müdahalenin kolaylaştırıldığı Atak'ta, böylece servis edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir şekilde yoluna devam etmesi mümkün kılınıyor. Atak'ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm tork sunan yapısıyla performansından ödün vermiyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip motor, çevrecilikte de son teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.???????

"Kent belediyelerinin en önemli çözüm ortakları arasında bulunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan olarak Ar-Ge ve üretim kabiliyetleri neticesinde pazara sundukları ticari araçlarla, kent belediyelerinin en önemli çözüm ortakları arasında bulunduklarını ifade etti.

Arpacıoğlu, "Başta Avrupa olmak üzere global arenada, hayatı kolaylaştıran toplu taşıma çözümlerimizle yer aldığımız gibi, ülkemizin de dört bir yanında kent ulaşımına ürünlerimizle katkı sunuyoruz. 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerimiz; sahip olduğu teknoloji ve yüksek performanslı motor özellikleri kadar, manevra kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran alçak tabanlı yapısı, düşük emisyon değerleriyle çevreci oluşu ve konfor özellikleriyle de toplu taşımada rahatlık ve kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin filo yenileme çalışmalarında Atak otobüsleriyle hizmet verecek olmaktan mutlu olduklarını aktaran Arpacıoğlu, "Ayrıca Ankara'nın başkentimiz oluşunun 98. yıl dönümü olan bu değerli günde burada bulunmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.