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Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati... - Son Dakika

Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati...

11.10.2021 15:01
Kavcıoğlu:

Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi.

Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kavcıoğlu: 'Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati... - Son Dakika
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