Kavcıoğlu: "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi."

Son Dakika › Ekonomi › Kavcıoğlu: 'Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor