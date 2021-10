Kaykayda Berke Dikişçioğlu kariyerinin ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı

Kaykay sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonunun organize ettiği Türkiye Şampiyonası Sokak Disiplini'nde şampiyon oldu.

Eyüpsultan'daki Osmanlı Parkı'nda düzenlenen şampiyonada, Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, kariyerinin ilk Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Küçük yaşlardan itibaren kaykay yapan Berke Dikişçioğlu, her zaman hedefleri doğrultusunda çalıştığını belirterek, "İlk hedefim Türkiye Şampiyonu olmaktı. Bu şampiyonalarda hem kendimi geliştirmek hem de şampiyonluklar elde ederek asıl hedefime doğru ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye Şampiyonu olmayı başardım. Artık dünya şampiyonu olma hedefime doğru bir adım daha attım. Her zaman benim yanımda olan ailem ve ekibimle bunu başaracağıma inanıyorum. Bu birinciliği her zaman benim yanımda olanlara hediye ediyorum." açıklamasında bulundu.