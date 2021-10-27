Kayseri OSB Başkanı Yibur: "Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyoruz"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, TÜİK tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirerek, Kayseri'nin yapmış olduğu ihracattaki artışın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

Kayseri OSB Başkanı Murat Yibur, Eylül ayında Türkiye genelindeki ihracat artışının yüzde 30, Kayseri'deki artışın ise yüzde 40,3 oranında gerçekleştiğini açıkladı. Eylül ayında ülkemizin toplam ihracatının 20 milyar 780 milyon dolar olduğunu ifade eden Başkan Yibur, "Kayseri'nin ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,3 artarak 340 milyon 815 bin dolara ulaştı. Yılın ilk 9 aylık verilerine bakıldığında ise ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 artarak 2 milyar 588 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşti. Kayserimizin yaptığı ithalatta da benzer bir artış yaşandı ve yüzde 43'lük artışla 1 milyar 267 milyon 510 bin dolara yükseldi. Bu rakamlar Kayseri'nin ithal ettiği malın iki katını ihraç etme trendini sürdürdüğünü gösteriyor" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Yibur, Kayseri'nin ihracat potansiyelinin daha yüksek olduğunu da vurgulayarak, üretime daha fazla destek verilmesi gerektiğini kaydetti. - KAYSERİ