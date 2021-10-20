KETOB'dan Kemer Belediyesine arazöz bağışı

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Kemer Belediyesine arazöz bağışında bulundu.

KETOB'un belediyeye hibe desteği önerisi sonrası belediye meclisinde kabul edilen karar doğrultusunda sulama aracı Kemer Belediyesine teslim edildi. Arazözü, KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teslim etti. Belediye önünde yapılan teslim töreninde Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, belediye meclis üyeleri Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, Emrah Ayhan, İsmail Aka ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da hazır bulundu. Toplam 15 tonluk tanker kapasitesi olan sulama aracının olası bir yangında ilk müdahaleyi yapması amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapana Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Aracımızı teslim aldık. Bu araç olası yangınlarda, sulama, temizlik ve park ve bahçe işlerinde kullanılacak. Araçta her detay var. Yangın söndürme tüpünden tutun hortumuna kadar her şey mevcut. Kemerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

KETOB Başkanı Sarıkaya ise "Aracı hibe olarak Kemer Belediyesine teslim ettik. Aracı, ağaçları söndürmek için değil yeşertmek için kullanırız inşallah. Allah yangınlar yaşatmasın. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA