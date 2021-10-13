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Kilis'te turşuluk hıtta acur zamanı

Kilis'te Turşuluk hıtta acurun hasadına başlanırken, acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde hıtta acurun 8-10 TL'den satılıyor.

KİLİS - Kilis'te, turşuluk hıtta acurun hasadına başlanırken, acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde hıtta acurun 8-10 TL'den satılıyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattında hıtta acur hasadı başladı. Tarlalardan toplanan hıtta acurlar, Kilis, Gaziantep başta olmak üzere bir çok şehre gönderiliyor. Turşuluk iri hıtta acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında ufak, büyüklüğüne göre değişiyor. Tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarda satılan acur, marketlerde 8-10 TL arasında değişen fiyatlarda acılı buluyor. Büyük zahmetlerle toplanan hıtta acurlar, daha sonra çuvallara konarak, satılmak üzere Kilis ve Gaziantep ile çevre illerin sebze haline gönderiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turşu olarak tüketilen hıtta acurun hasadı Kasım ayı sonuna kadar sürüyor.

Hıtta acurun ikinci ve üçüncü kırımlarının başlaması ile fiyatların 1 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.