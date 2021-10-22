Kilis'te zeytinde erken hasat dönemi

Her yıl yoğunlukta sofralık olarak toplanan zeytin, bu yıl soğuk sıkım zeytin yağının daha fazla para etmesi nedeniyle bir ay erken başlıyor

KİLİS - Kilis'te zeytin üreticileri, elde edilen zeytinyağının 35-40 TL'den alıcı bulması nedeniyle hasada yaklaşık bir ay erken başlandı.

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te bazı üreticilerin toplanan zeytinleri soğuk sıkım yaparak kilosunu 35-40 TL'den satması nedeniyle zeytinde hasat dönemi bu yıl erken başladı. Kilis'te önceki yıllarda Kasım ayının ortasında sofralık zeytin için hasada başlayan üreticiler bu yıl ise soğuk sıkım zeytinyağı için Ekim ayında ürünleri toplamaya başladı.

Üreticiler Kilis Valiliği'nin de daha kaliteli zeytin yağı üretimi için çalışmaların da etkisiyle son derece kaliteli ve yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Toplanan zeytinler soğuk sıkım fabrikalarına

Çiftçinin topladığı zeytinler ise vakit kaybetmeden soğuk sıkım yapan fabrika ile tesislere götürülerek zeytin yağına dönüştürülüyor.

Soğuk sıkım zeytinyağının litresinin şu anda 35-40 TL arasında alıcı bulduğunu belirten zeytin üreticisi Süleyman Mercimek, "Soğuk sıkım zeytinyağı Eylül, Ekim aylarında zeytinin yeşil olduğu dönemde toplanarak, elde edilir. Erken toplanan zeytinyağının aroması daha iyi olur, asit oranı düşük olur. Zeytin yağının içerisindeki polifenolun değerleri açısından çok yüksek olması nedeniyle sağlık için çok faydalıdır. Soğuk zeytinyağı 35-40 TL arasında alıcı buluyor. Normal hasat Kasım ayı içerisinde başlıyor. Şu an erken hasat yapıyoruz. Çiftimiziniz bilinçlendiği için erken hasat yaparak, elde ettiği zeytinyağını daha yüksek fiyata satıyor. Müşteride bilinçlendiği için soğuk sıkım zeytinyağını tercih ediyor" dedi.