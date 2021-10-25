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Kocaer Çelik, sektöründe robotik paketleme yapan ilk firma olarak öne çıkıyor - Son Dakika

Kocaer Çelik, sektöründe robotik paketleme yapan ilk firma olarak öne çıkıyor

25.10.2021 12:40
Kocaer Çelik, sektöründe robotik paketleme yapan ilk firma olarak öne çıkıyor

Kocaer Çelik, sektöründe robotik paketleme sistemini uygulayan ilk firma olarak öne çıkıyor.

Kocaer Çelik, sektöründe robotik paketleme sistemini uygulayan ilk firma olarak öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alarak, ihracatçı kimliği ile Türkiye adına önemli döviz girdisi sağlıyor.

Kocaer Çelik, İzmir bölgesinde yer alan yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip sıcak haddelenmiş çelik profil üreten üç fabrikası ile enerji, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, makine imalat, tarım ve yapısal çelik sektörlerine çözüm ortağı oluyor.

Türkiye çelik sektöründe Robotik Paketleme sistemini ilk uygulayan firma olan Kocaer Çelik, yeni nesil paketleme sistemlerine geçiş sürecinde mühendis kadrosu ve Ar-Ge çalışmaları ile üç üretim tesisinin tamamını kendi bünyesinde kurdu.

Şirket 2015 yılında A1 fabrikasında başarılı bir şekilde devreye aldı ve 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri'nde büyük ölçekli işletmeler kategorisinde Türkiye'nin önde gelen firmalarını geride bıraktı, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek birincilik ödülüne layık görüldü.

Otomatik paketleme sistemi ardından A2 tesisinde robotik paketleme sistemine geçişte dijitalleşme, verimlilik, iş gücü ve çalışan sağlığı ve güvenliği belirleyici nokta oldu.

2020 yılı itibarıyla A2 fabrikasında başarılı şekilde devreye alınan robotik sistemlerin getirdiği kazanımlar ile birlikte, A3 tesisi için de robotik paketleme projesine başladı.

Kocaer Çelik, Endüstri 4.0 çağının temel gerekliliklerine entegre olarak faaliyetlerini sürdürüyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Kocaer Çelik, robotik paketleme sistemini devreye alarak sektöre öncülük etmekte ve akıllı fabrika konseptine uygun olarak yapılan dijitalleşme yatırımları ile insan gücünden sisteme geçiş süreçlerinde önemli projeler gerçekleştiriyor.

Yapay zeka uygulamaları ve veriye dayalı karar destek sistemleri ile tüm süreçler etkin bir şekilde optimize edilerek yönetiliyor.

Bu kapsamda tüm süreçlerdeki operasyonel mükemmelliği artıracak, stratejilerle, süreçlerle, hedeflerle ve yalın üretim felsefesi ile yönetilen bir şirket olmak için kendi tasarladığı metodolojileri hayata geçiriyor.

Çalışanların özgüvenini destekleyen, girişimci ve yenilikçi anlayışı önemseyen bir yaklaşıma sahip olması sayesinde Kocaer Çelik, Endüstri 4.0 çağının temel gerekliliklerine entegre olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Tüm süreçlerinde SAP ile yöneten Kocaer Çelik 2017 yılında inovasyon kategorisinde birincilik ödülü ade aldı. Paketleme hatlarındaki robotların üretim iş emirlerinin teyitleri SAP MII sistemi ile otomatik olarak alınabiliyor.

Türkiye, Enerji, İzmir, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaer Çelik, sektöründe robotik paketleme yapan ilk firma olarak öne çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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