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Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü - Son Dakika

Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü

06.10.2021 09:26

Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün olan kömüre talep azaldı.

Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü

İSTANBUL - Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün olan kömüre talep azaldı. Kömürcüler, geçen seneye göre talebin düşük olduğunu söylerken, kömürün torbasının 80 liradan satıldığını belirtiyor.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ürün kömür oldu. Günümüzde doğalgazın kullanımı daha yaygın olsa da kömür ile ev ısıtma da devam ediyor. Kışın gelmesiyle de kömür fiyatları yüzde 33,72 artarak en fazla yükselişi yaşayan ürün olarak dikkat çekti. Kömürcüler geçen seneye göre talebin olmadığını söylerken, fiyat artışından dolayı kış mevsiminde daha çok odun satılacağını düşünüyor.

"Kömürü bu sene soran var ancak alan yok"

Kömürcü Ahmet Güven, kömüre talebin olmadığını söyleyerek, "Geçen sene kömürün torbası 40 lirayken, bu sene ise 80 liradan satılıyor. Sene de 7-8 kamyon kömür satıyorduk. Fiyat yükselişinden dolayı bu sene satışlarımız yarı yarıya düşer. Zaten bu bölgedeki insanların çoğu doğalgaz kullanıyor. Kömürü bu sene soran var ancak alan yok. Kömür 40 lirayken yine bazı vatandaşlar alıyordu. Şimdi kimse almıyor. Kömüre göre odun daha çok satılıyor. 1 ton odun bin liradan satılıyor. Kömürün torbası ise 80 liradan satılıyor. Kömürün fiyat artışından dolayı kışın oduna daha çok talep olur" dedi.

(MFA-ACÖ-E)

Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü
Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü
Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü
Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü

Enflasyon, Kömür, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü - Son Dakika Ekonomi


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