Konya'da buğdayda verim değişimi ve gelir kaybı riskine TARSİM teminatı sağlandı

Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde uygulanacak pilot projeyle ekmeklik ve makarnalık buğday ürünlerinde verim değişimi ve gelir kaybı riski Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM) teminat altına alındı.

"Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gelir koruma sigortasıyla, Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde uygulanacak pilot proje kapsamında ekmeklik ve makarnalık buğday ürünlerinde verim değişimi ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü alım baremine göre Konya Ticaret Borsasında hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı oluşacak gelir kaybı riskine Tarım Sigortaları Havuzunca teminat sağlandı.

Söz konusu karar alınırken, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin özlük, ürün ve arazi bilgileri göz önünde bulunduruldu.

Gelir Koruma Sigortası'nda, sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak karşılanacak.

Karar, 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.