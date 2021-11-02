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Konya iş dünyası temsilcileri, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi - Son Dakika

Konya iş dünyası temsilcileri, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

02.11.2021 11:39
Konya iş dünyası temsilcileri, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

KTO Başkanı Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın bu yılın ilk 10 ayında 2,445 milyar dolar ihracat yaptığını, yılın tamamında Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,5'a çıkartarak, 3 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kentin, Türkiye ihracatından yüzde 3 pay alan ilk 10 ihracatçı şehir arasında yer alabilmesi için tüm firmalarla işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlimizin ekim ayı ihracat rakamı, 256 milyon 152 bin 134 dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,65 oranında artış göstermiştir. 2021 yılı ilk 10 ayını kapsayan ocak-ekim dönemi ihracat rakamımız da 2 milyar 445 milyon dolardır. 2021 yılı ilk 10 aylık ihracat rakamı, 2020 yılı ilk 10 aylık rakamına göre Türkiye'nin yüzde 34 artarken, Konya'nın yüzde 40,78 artış göstermiştir. Bu rakamla Türkiye ihracatından aldığı payı 1,47 oranına yükselten Konya, en fazla ihracat yapan ilk 11 şehir arasında yer almaktadır."

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı ise 2020 yılı ilk yarısında Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomide tarihi bir daralma yaşandığını belirterek, "2020 yılının ikinci yarısında başlayan toparlanma süreci 2021 yılında da devam etmektedir. Şehrimiz, bu toparlanma sürecine en fazla desteği veren illerin başında gelmektedir. Şehri ve ülkesi için canla başla çalışan tüm sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konya'nın, ekonomideki toparlanma sürecine en fazla destek veren illerden biri olduğunu aktaran Kağnıcı, şu bilgileri verdi:

"Genel merkezimiz tarafından, üniversitelerle ve çeşitli akademik kesimlerle ortak çalışmaların neticesinde ön raporlarını hazırladıkları Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) verileri her ay düzenli olarak açıklanmaktadır. 2021 yılı ekim ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 5,4 puan artarak 56,5 değerine yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz indirimi kararının piyasa faiz oranlarına yansımasıyla birlikte önümüzdeki dönemde reel sektördeki canlılığın devam etmesi öngörülmekle birlikte, döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketler ise maliyetler yoluyla ekonomik aktiviteyi baskılamayı sürdürecektir."

İhracat, Türkiye, Konya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya iş dünyası temsilcileri, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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