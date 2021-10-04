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Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası

04.10.2021 14:56
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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7 lira, en yüksek 3,068 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7 lira, en yüksek 3,068 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,73,068

Ekmeklik diğer buğday2,682,87

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7953,005

Düşük vasıflı buğdaylar2,8523

Makarnalık buğday3,1133,202

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4372,72

Mısır2,3982,876
BAKLİYATLAR

Fasulye6,8097,815

konya ticaret borsası, Buğday, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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