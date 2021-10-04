Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7 lira, en yüksek 3,068 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,7
|3,068
|Ekmeklik diğer buğday
|2,68
|2,87
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,795
|3,005
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,852
|3
|Makarnalık buğday
|3,113
|3,202
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,437
|2,72
|Mısır
|2,398
|2,876
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,809
|7,815
Kaynak: AA
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