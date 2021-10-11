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Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası

11.10.2021 13:43
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,101 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,101 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,8213,101

Ekmeklik diğer buğday2,8522,969

Ekmeklik beyaz sert buğday2,9213,132

Düşük vasıflı buğdaylar2,7382,952

Makarnalık buğday3,1773,177

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4872,514

Mısır2,3052,902
BAKLİYATLAR

Fasulye6,97,865

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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