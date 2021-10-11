Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,101 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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