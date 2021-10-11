Konya Ticaret Borsası
11.10.2021 13:43
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,101 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,101 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,821
|3,101
|Ekmeklik diğer buğday
|2,852
|2,969
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,921
|3,132
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,738
|2,952
|Makarnalık buğday
|3,177
|3,177
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,487
|2,514
|Mısır
|2,305
|2,902
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,9
|7,865
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