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Küresel çapta 1485 kuruluş, 39,2 trilyon dolar değerinde fosil yakıt varlığını elden çıkarıyor - Son Dakika

Küresel çapta 1485 kuruluş, 39,2 trilyon dolar değerinde fosil yakıt varlığını elden çıkarıyor

27.10.2021 08:29
Küresel çapta 1485 kuruluş, 39,2 trilyon dolar değerinde fosil yakıt varlığını elden çıkarıyor

Küresel çapta 1485 kuruluş, yönetimlerindeki 39,2 trilyon dolarlık fosil yakıt varlığını elden çıkarma taahhüdünde bulundu.

Küresel çapta 1485 kuruluş, yönetimlerindeki 39,2 trilyon dolarlık fosil yakıt varlığını elden çıkarma taahhüdünde bulundu.

Yatırım fonlarını fosil yakıtlardan çıkış ve iklime duyarlı alanlara yönlendirmek amacıyla kurulmuş "DivestInvest" küresel ağı tarafından yayımlanan "Yatırma/Elden Çıkarma" başlıklı rapora göre, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyada fosil yakıtlardan çıkış hareketi hızlanıyor.

Dünya çapında 1485 kuruluş, yönetimlerindeki 39,2 trilyon dolarlık varlığı temsil eden en az bir fosil yakıt türünü elden çıkarma taahhüdünde bulundu. Fosil yakıtlardan çıkış hareketine ABD ve Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok kuruluş gönüllü katılım gösteriyor.

Ayrıca, yönetimi altında 4,2 milyar dolardan fazla birleşik varlığa sahip 72 inanç kuruluşu da fosil yakıt varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

Rapora göre, fosil yakıtlardan çıkış hareketindeki ivme, fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam etmenin etik ve finansal olarak kabul edilemez olduğuna yönelik genel kabul olduğunu gösteriyor.

Fosil yakıtlardan çıkış hareketine dahil olan kuruluşlar, kurumsal yatırımcılar ve diğer finansal aktörlere kömür, petrol ve doğal gaz varlıklarını elden çıkarma, bu kaynaklara yönelik finansmanı durdurma, varlıklarının en az yüzde 5'ini iklim çözümlerine ayırma ve 2050'ye kadar net sıfır emisyonuna ulaşmak için planlar oluşturma çağrısında bulundu.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü Direktörü Tom Sanzillo, rapora ilişkin değerlendirmesinde, fosil yakıt sektörünün değer kaybettiği ve iklim krizini çözmek için hiçbir plan sunmadığını belirterek, "Bu nedenle bu sektördeki irili ufaklı yatırım fonları elden çıkarılıyor. Bu, doğru adımların doğru nedenle atıldığı nadir bir an." ifadesini kullandı.

Yatırım, Fosil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel çapta 1485 kuruluş, 39,2 trilyon dolar değerinde fosil yakıt varlığını elden çıkarıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Küresel çapta 1485 kuruluş, 39,2 trilyon dolar değerinde fosil yakıt varlığını elden çıkarıyor - Son Dakika
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