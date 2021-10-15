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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

15.10.2021 08:32
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, enflasyonist kaygıların yerini güçlü bilançoların iyimserliğine bırakmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda, enflasyonist kaygıların yerini güçlü bilançoların iyimserliğine bırakmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarında yatırımcıların beklediği tahvil alımlarının azaltılmasının zamanlaması ve hızına dair önemli detaylara yer verilmesinin ardından para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalırken, yatırımcıların odağını enflasyonist kaygılardan açıklanan güçlü bilançolara çevirdiği görüldü.

ABD'de yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Bank of America'nın net karı yüzde 57 artışla 7,7 milyar dolara, Citigroup'un net karı yüzde 48 yükselişle 4,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde net karını Wells Fargo yüzde 59 artırarak 5,1 milyar dolara, Morgan Stanley yüzde 37 yükselterek 3,7 milyar dolara çıkardı.

Makroekonomik tarafta da dün pozitif veriler izlenirken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez 300 binin altına geriledi. 293 bin seviyesinde açıklanan işsizlik maaşı başvurularının 319 bin olması öngörülüyordu. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Öte yandan dün Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, yapılan yönlendirmelerin enflasyonist baskıların bir müddet daha gündemde kalabileceği, varlık alımlarının azaltılması için yolun açıldığı, faiz artırımları için ise daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu üzerinde yoğunlaştığı görüldü.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 1,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 artışla 27 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi. Dolar endeksi dün 93,8 ile son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 93,9 seviyelerinde bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,56 seviyelerinden yüzde 1,51'lere kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,52'nin hemen üzerinde seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının da bugüne alıcılı başlaması dikkati çekerken, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları izlenmeye devam edilecek.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığı görüşünü yinelerken, artan petrol fiyatlarının desteğiyle enerji hisselerinde yüzde 1'in üzerinde yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,1625 ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1610 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

Asya'da pay piyasaları, ABD borsalarından devralınan pozitif havanın etkisiyle güne yükselişle başlamasına karşın, Çin ekonomisinde devam eden sorunlara ilişkin endişelerin kazançları sınırladığı, ülke borsasında sektörler arası fiyatlamaların farklılaştığı görülüyor. Diğer taraftan Japonya'nın yeni başbakanı Fumio Kishida, partisinin Abenomics programı kapsamında geniş tabanlı büyüme sağlamadaki başarısızlığını kabul ederken, ülkeyi bu politikadan uzaklaştırma sözü verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselirken, iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 artışla seyrediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,13 azalışla 1.411,75 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün tarihi zirvesini 9,2039'a taşımasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,1960 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'nin 4 büyük bankasından gelen güçlü bilanço sonuçları ve para politikalarına yönelik yol haritasının netleşmesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, ekim ayı New York Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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