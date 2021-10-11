Üye Girişi
Lojistik şirketinin ilk kadın tır sürücüleri yola çıktı - Son Dakika

Lojistik şirketinin ilk kadın tır sürücüleri yola çıktı

11.10.2021 11:56
Lojistik şirketinin ilk kadın tır sürücüleri yola çıktı

Ocak ayında başlattığı 'Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur' projesi ile Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu ile ilgili çalışmalar yapan Mars Logistics, proje kapsamında 2 kadın tır sürücüye istihdam sağladı.

Ocak ayında başlattığı 'Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur' projesi ile Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu ile ilgili çalışmalar yapan Mars Logistics, proje kapsamında 2 kadın tır sürücüye istihdam sağladı.

'Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur' projesi kapsamında şirket içi ve şirket dışı toplumsal cinsiyet eşitliği algısını güçlendirmeyi hedefleyen Mars Logistics, 2021 yılının ocak ayından itibaren çalışmalar yapmaya başladı. Şirket çalışanlarından oluşan 'Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur' proje grubu, şirket içinde ve şirket dışında farkındalık çalışmaları yürütüyor.

2 KADIN TIR SÜRÜCÜSÜ İŞE ALINDI

2021 yılı stratejik plana kadın istihdamını artırma maddesini ekleyen Mars Logistics, yılbaşından bu yana kadar 79 kadın çalışanı işe aldı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, "Şirketin tüm işleyişine yaymayı amaçladığımız projenin bir ayağı da stratejik planımıza kadın istihdamını artırmayı eklemekti. Bu maddeyi eklediğimizden beri 79 kadın çalışma arkadaşımız aramıza katıldı" diye konuştu.

Herhangi bir işin iyi yapılıp yapılamayacağının ölçütünün cinsiyet olmadığına inandıklarını kaydeden Sahillioğlu, "Tır sürücüsü istihdam ederken de şirket bünyesinde bir ilk gerçekleştirerek 2 kadın tır sürücüsünü işe aldık. Bizim için önemli olan tarafsız bir şekilde değerlendirme yaparak doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimiz işe alımlarda 2 kadın tır sürücüsü arkadaşımız ile çalışmaya başladık" dedi.

"KADIN SÜRÜCÜ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Sahillioğlu, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "Mars Logistics olarak kadına yönelik her türlü negatif ayrımcılığın karşısındayız. Şirketimizin her alanında sürdürdüğümüz eşitlik politikamızı uygulamaya, projeler geliştirmeye ve kadın sürücü almaya devam edeceğiz" dedi.

"KADIN İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI İŞ YOK"

Şirketin filosunda tır sürücüsü olarak çalışmaya başlayan Sevil Yıldız, çocukluğundan beri hayalinin tır sürücüsü olmak olduğunu belirtti ve dışarıdan bakıldığında erkek işi olarak adlandırılan tır sürücülüğü konusunda şöyle konuştu:

"Yaptığımız iş kolay bir iş değil, dışarıdan bakan bir kişi tır sürücülüğü erkek işidir, kadın yapamaz diye bakıyorlar ancak kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş yok."

Yıldız, tır sürücüsü olmak isteyen ancak erkek mesleği olarak görüldüğü için cesareti olmayan kadınlar için, "Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler, cesaret etsinler."

"HİÇBİR İŞİN KADINI ERKEĞİ KALMADI"

İşe başlayan diğer bir tır sürücüsü Kübra Şeker, Türkiye'de kadın tır sürücüsü olmakla ilgili, "Türkiye'de bu mesleği yapan kadın fazla olmadığından insanlar hem yadırgıyor hem de çok mutlu oluyorlar. Günümüzde hiçbir işin kadını erkeği kalmadığını düşünüyorum. Araç kullanmayı seven herkes tır sürücüsü olabilir" diye konuştu.

Şeker, Mars Logistics'te, kadınların tüm süreçlerde yer aldığını ve bir aile ortamının sağlandığını ifade etti.


Lojistik şirketinin ilk kadın tır sürücüleri yola çıktı
Lojistik şirketinin ilk kadın tır sürücüleri yola çıktı

Birleşmiş Milletler, İstihdam, Ocak, Mars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Lojistik şirketinin ilk kadın tır sürücüleri yola çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti 12:06 Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı 11:58 İngiltere'den bomba iddia: Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün 11:50 Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün
Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar 11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 11:22 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı 11:20 Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı
İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi 11:00 İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek 10:57 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek

Son Dakika Haberleri
12:05 Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti
12:01 Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adamdan hayrete düşüren savunma: Yanlışlıkla oldu
11:51 Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı
11:49 Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü
11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar
11:42 Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı
11:34 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, tüm dünyaya duyurdu: DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı
11:20 İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı
11:20 Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı
11:00 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor
Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı         
12:14
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adamdan hayrete düşüren savunma: Yanlışlıkla oldu Sevgilisini bıçaklayarak öldüren adamdan hayrete düşüren savunma: Yanlışlıkla oldu         
12:01
Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı         
11:51
Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü         
11:49
Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı         
11:42
İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı         
11:21
Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı         
11:03
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı         
10:36
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi         
09:56
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 12:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Lojistik şirketinin ilk kadın tır sürücüleri yola çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement