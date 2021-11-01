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Türkiye'de geçen yıl 18 bin 777 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi - Son Dakika

Türkiye'de geçen yıl 18 bin 777 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

01.11.2021 10:10
Türkiye'de geçen yıl 18 bin 777 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Türkiye'de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 18 bin 777 oldu.

Türkiye'de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 18 bin 777 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, finansal hizmet faaliyetlerinde 220, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 60, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerde ise 18 bin 497 girişim faaliyette bulundu.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 312 milyar 599 milyon lira, üretim değeri ise 522 milyar 892 milyon lira oldu.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,3'ü finansal hizmet, yüzde 8,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fon hizmetleri ve yüzde 4,1'i finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerden oluştu.

Üretim değerinin ise yüzde 83,3'ü finansal hizmet, yüzde 11,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden meydana geldi.

Faktör maliyetiyle katma değer arttı

Faktör maliyetiyle katma değer geçen yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 20,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 12, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 47,6 arttı.

Üretim değeri ise geçen yıl bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 39,6, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 17,5, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 93,6 yükseldi.

Mali aracı kuruluşlarda 2019'da 311 bin 624 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2020'de 312 bin 221'e çıktı. Toplam istihdamın yüzde 71,2'sini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,3'ünü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 22,5'ini de finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 50 milyar liraya yaklaştı

Personel maliyeti geçen yıl 49 milyar 353 milyon lira olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 10,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 84,9'u maaş ve ücretlerden, yüzde 15,1'i sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda 2020'de ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 141 bin 636, erkek personel sayısı 157 bin 92 olarak hesaplandı. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,4, ücretli erkek çalışan oranı yüzde 52,6 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 13 milyar 142 milyon lirayı buldu. Mali aracı kuruluşlarda 2020'de sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 81,5 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti.

Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 10,6 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl 18 bin 777 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Lirası, İstihdam, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de geçen yıl 18 bin 777 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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