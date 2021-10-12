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Maltepe Üniversitesi, Ronawk'ın T-bloklarının uluslararası ilk kullanıcısı oldu - Son Dakika

Maltepe Üniversitesi, Ronawk'ın T-bloklarının uluslararası ilk kullanıcısı oldu

12.10.2021 10:06
Maltepe Üniversitesi, Ronawk'ın T-bloklarının uluslararası ilk kullanıcısı oldu

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırma ekibi, Kansas şehrindeki "Ronawk" isimli şirketin ürünü olan T-blokları test ettikten sonra uluslararası düzeyde ilk kullanıcısı oldu.

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırma ekibi, Kansas şehrindeki "Ronawk" isimli şirketin ürünü olan T-blokları test ettikten sonra uluslararası düzeyde ilk kullanıcısı oldu.

Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 3 boyutlu hücre kültürü ürünleri üreten Ronawk ile Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi arasındaki iş birliği T-blokları kullanarak yaratılan farklı çevresel ortamlarda kanser gelişiminin nasıl olduğunu anlamayı sağlayacak.

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş'ın ekibi, Ronawk'in geliştirdiği biyo-basım teknolojilerinin tüm dünyada farklı hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar ve modern hücre kültürü çalışmalarına destek olmak amacıyla seçilen 30 grup arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, T-blokların karaciğer kanseri ve kanser kök hücreleri üzerine çevrenin sertliğindeki değişimlerin nasıl etkilerde bulunduğunu incelemek için başarılı bir model oluşturmalarını sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz ilk verileri bu yıl Boston'da gerçekleştirilecek karaciğer kongresinde sunacağız. T-bloklarını kullanarak farklı sertlikteki ortamlar yaratıp kanser hücrelerinin davranımları üzerine olan araştırmalarımıza devam edeceğiz. T-bloklardan çok şey öğrendik ve bu özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletlerini kullanarak daha fazla bilgi toplamaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Ronawk, kök hücreler için geliştirmiş olduğu ürününü farklı hastalıklarda kullanabilecek uluslararası araştırma merkezleri arayışına girmiş ve bir yıl kadar önce bize birlikte çalışmayı teklif etmişti. Çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor, ilk sonuçlarımızı dünyada karaciğer konusunda en prestijli toplantılardan biri olarak kabul edilen 'American Association of the Study of Liver Diseases-The Liver Meeting' de sunacağız. Özel olarak tasarlanmış bu üç boyutlu doku iskeletlerini daha sonraki çalışmalarımızda da kullanmak istiyoruz."

Yeni bir ürünü Türkiye'ye getirdikleri için çok heyecanlı olduklarını bildiren Aktaş, "Türk bilim insanları olarak yapabileceğimiz çok şey olduğunu gösterebildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Türkiye'deki imkanlarımızla ve beyin gücümüzle kanser araştırmaları için yapabileceğimiz çok şey var. Biz de Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu çabaların bir parçası olabildiğimiz için inanılmaz şekilde heyecanlıyız" diyerek Türk bilim dünyasına olan inancını ve de umutlarını dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Maltepe Üniversitesi, Kök Hücre, Kanser, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maltepe Üniversitesi, Ronawk'ın T-bloklarının uluslararası ilk kullanıcısı oldu - Son Dakika Ekonomi


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