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Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor - Son Dakika

Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor

20.10.2021 11:42
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor

Tarımsal üretimde Ege Bölgesi'nde söz sahibi olan ve Türkiye'nin en kaliteli narlarının yetiştiği Manisa'nın Salihli Ovası'nda Lifon cinsi nar hasadı başladı.

Tarımsal üretimde Ege Bölgesi'nde söz sahibi olan ve Türkiye'nin en kaliteli narlarının yetiştiği Manisa'nın Salihli Ovası'nda Lifon cinsi nar hasadı başladı. Hasat edilen narlar tarlada 1.5-2 liradan alıcı buluyor.

Bin 200 dekar ile Manisa'da en fazla nar üreminin yapıldığı Salihli ilçesi, Caferbey Mahallesi'nde üretici Şükrü Günaydın'ın ürettiği Lifon cinsi narların hasadına başlandı. Dallarından tek tek toplanan narlar, kasalara özenle döşenirken pazarda vatandaşlarla buluşturulmak üzere araçlara yüklendi.

"Nar sağlık ve şifa deposudur"

Üretici Şükrü Günaydın, sağlık ve şifa deposu Lifon cinsi narları 30 yıldır ürettiğini söyledi. Nar hasadına başladıklarını belirten Günaydın, "Lifon narlarımız şifa kaynağı olup, her derde devadır. Narlarımız her yıl güzel gittiği halde, 2 yıldır ise tadı tuzu yok, fiyatlar kırık. Devletimiz bu narlara destek vermesi gerekiyor. Gün gelecek bu narları hepimiz arayacağız. Dekar başı 3-5 ton ürün elde ediliyor. Nar fiyatları hallerde 1.5 -2 liradan alıcı buluyor, bu da müstahsili tatmin etmiyor. Masraflar ağır, fiyatlar uygun değil. Ürettiğim narların bir kısmını alıcılara satarken, bir kısmını ise kendim pazarlarda satıyorum" diye konuştu.

"Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de"

Salihli Ovası'nda birçok ürünün hasadına devam edilirken, ilçede nar hasadına da başlandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Manisa ilinde en çok nar üretiminin Salihli'de yapıldığını söyledi. Salihli Ovası'nda toplam bin 175 dekar alanda nar üretimi yapıldığını anlatan Yalvaç, "Geçen yıla göre yaşanan don olayları, aşırı sıcaklar ve yağışlardan dolayı ürün kalitesinde fire vermedik, fakat rekolte azaldı. Diğer il ve ilçelere göre kıyasladığımızda yetiştirilen narlar, hem yapısı, hem aromatiği ve hem de yenmesi açısından farklıdır" dedi.

Düşük fiyatların üreticiyi üzdüğünü belirten Yalvaç şunları söyledi: "Nar fiyatlarının şuan 1.5-2 lira olması çiftçilerimizi üzmektedir. Salihli Ziraat Odası olarak bizler 4-5 lira fiyat beklerken, bu düşük fiyatlar maalesef girdi fiyatlarından dolayı üreticimizi çok üzmüştür. İnşallah bu fiyatlar biraz yükselir, üreticimiz biraz daha fazla para kazanır." - MANİSA

Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor
Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor

Salihli, Manisa, Ege, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da en fazla nar üretimi Salihli'de yapılıyor - Son Dakika Ekonomi


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