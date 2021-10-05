Medicana'dan miyop ve astigmat tedavisine ilişkin öneriler

Medicana Avcılar Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, miyop ve astigmatın derecesine göre tedavi yöntemlerinin değiştiğini belirterek, "Genellikle oluşan görme sorunlarının önüne geçmek için gözlük ya da lens kullanılmaktadır. Gözlük veya lens, miyopi ve astigmatın numarasını düşürmemekle birlikte ilerlemesini yavaşlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, bazen odaklanma sorunu, netlik kaybı ya da bulanık görme gibi problemler yaşanabildiği, bu sorunlar arasında en çok bilinenin miyop ve astigmat olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, miyop ya da miyopinin, uzak mesafedeki nesnelerin net olarak görülemediği, odaklanmada sıkıntı yaşama durumu olarak tanımlanabileceğini, astigmatın ise hem uzağı hem de yakını görmede yaşanan sıkıntıya verilen isim olduğunu hatırlattı.

Apa, "Miyopiye sahip hastalar yakın mesafeleri rahat görebilirken, astigmatizmada yakındaki nesneler de bulanık görülür. Her iki rahatsızlık da ışığın göze girerken oluşan kırılma sorunundan kaynaklanır. Düşük dereceli miyop ve astigmat fark edilmeyebilir. Bu yüzden gözün parçaları ve davranışlarının incelenmesi için göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenli göz taraması yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Miyopun daha fazla görüldüğünü aktaran Apa, "Her iki rahatsızlık da çok yaygın olarak görülebilmektedir. Miyop ve astigmat, gözün kornea ya da iç tabakasında bulunan anomalilere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Miyop, genellikle genetik faktörlere bağlı, doğuştan olabileceği gibi sonradan telefon, tablet ekranı gibi göz yoran cihazların fazla kullanımına bağlı da olabilir. Astigmat ise genellikle doğuştan gelmekle birlikte bazı göz hastalıkları, yaralanma gibi olaylar sonucu sonradan da oluşabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Miyopun belirtileri

Mustafa Apa, miyopiye sahip bireylerin genellikle uzaktaki cisimleri bulanık gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Miyop belirtisine örnek olarak; otobüs numaralarını, uzaktaki yazıları ya da küçük cisimleri ayırt edememek verilebilir. Tabelaları okurken zorlanma yaşayabilirler veya okuyamayabilirler. Kitap okurken ya da telefona bakarken göze çok yakın tutarak bakmak zorunda kalabilirler. Hastalar, gece araba kullanırken görme zorluğu yaşayabilirler. Yazıları okurken gözlerini kısmak zorunda kalabilirler. Gözlerini sürekli ovalama ihtiyacı duyabilirler. Göz kısmaya ve ovalamaya bağlı baş ağrısı sorunu çekebilir ve günlük yaşamda zorluk yaşayabilirler."

Astigmatın birçok çeşidi olduğunu bildiren Apa, '"Astigmat sorunu yaşayan bireyler genel bir görme sorunu yaşarlar. Yakın ve uzak fark etmeden bulanık görme sorunuyla baş başa kalırlar. Gece ışıkları netleyememe, bulanık görme ve odaklanma sorunu yaşarlar. Gözlerde kayma ve göz yorgunluğu, buna bağlı baş ağrısı sorunu yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.

Apa, astigmatın genellikle doğumdan itibaren olduğu için çocuklarda belirtilerinin takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle ilkokul çağlarında astigmat sıkıntısı yaşayan çocukların daha küçük yaşlarda da belirti gösterebildiğini, çok sık göz kırpma, televizyona yakın oturma ve göz ovalama gibi davranışlar çocuklarda görüldüğü zaman hemen bir göz hastalıkları doktoruna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Miyop ve astigmat tedavisi

Miyop ve astigmat için benzer tanı yöntemleri kullanıldığını, tanı konulduktan sonra miyop ve astigmat için bazı tedavi yöntemleri olduğunu aktaran Apa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Miyop ve astigmatın derecesine göre tedavi yöntemleri değişmektedir. Genellikle oluşan görme sorunlarının önüne geçmek için gözlük ya da lens kullanılmaktadır. Gözlük veya lens, miyopi ve astigmatın numarasını düşürmemekle birlikte ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Çok küçük derecelerde olan miyop ve astigmat için gözlük veya lens kullanımına gerek duyulmayabilir. Bireylerin yaşam kalitesinin çok düştüğü durumlarda bazı cerrahi operasyonlar da uygulanabilir. Gerekli görüldüğü takdirde lazer göz ameliyatı yapılabilir. Bunun haricinde miyop ve astigmata yol açan korneadaki hataları düzeltmek için korneaya yönelik bazı cerrahi girişimler de uygulanabilir."