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Metro Türkiye'ye "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası" - Son Dakika

Metro Türkiye'ye "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası"

19.10.2021 13:14
Metro Türkiye'ye

Metro Türkiye, çevre bilincinin artırılması ve atık dönüşümünün teşvik edilmesi konularında yaptığı çalışmalar sonucunda, ulusal ve uluslararası çapta saygınlığı olan "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Metro Türkiye, çevre bilincinin artırılması ve atık dönüşümünün teşvik edilmesi konularında yaptığı çalışmalar sonucunda, ulusal ve uluslararası çapta saygınlığı olan "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Şirket açıklamasına göre, 30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfak kültürünü koruma ve gerçek potansiyelini ortaya çıkararak gelecek nesillere aktarma amacıyla yaptığı tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği işinin merkezine alan Metro Türkiye, sürdürülebilir geleceğe yönelik kararlı duruşunu, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazanarak belgeledi.

Karbon ayak izini dengelemek amacıyla sera gazı emisyonlarını düşüren, plastik ambalajların kullanımının azaltılması için çalışmalar yapan, ürünlerinde geri dönüştürülebilir maddeler kullanan ve mağazalarında sürdürülebilir ürün alternatiflerini sunan Metro Türkiye, bağımsız bir denetim firmasının yaptığı denetimler sonucunda aldığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ile birlikte daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağladığını gösterdi.

Aynı zamanda Metro Türkiye'nin, IFS Cash & Carry, IFS Lojistik, TSE Covid-19 Güvenli Üretim, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet ve Sıfır Atık Belgesi gibi sertifikaları da mevcut. İşletme ve kuruluşların doğaya karşı duyarlılıklarını belgeleyen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların engellenmesini amaçlıyor. Bu standartlar çerçevesinde faaliyet gösteren kurumlara verilen sertifika, ilgili kurumların çevresel etkilerini en aza indirdiğinin de bir göstergesi olarak kabul görüyor.

"Metro Türkiye'nin çevreye hassasiyetini belgelemiş olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, ekolojik sorunlar düşünüldüğünde; ISO 14001 sertifikasının çevresel dengenin sağlanması ve çevreye duyarlılığın tüm kuruluşlar tarafından benimsenmesine katkı sağlayan bir sistem olduğunu belirtti.

ISO 14001 sertifikasının Metro Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini de belgelediğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Metro Türkiye olarak tüm operasyonlarımızda ortaya çıkan çevresel atıklarımızın, satınalma faaliyetlerimizden operasyonel uygulamalarımıza kadar tüm süreçlerimizin çevreye negatif etkilerini ortadan kaldırarak iklim ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla sistemimizi kurduk. Hayata geçirdiğimiz bu sistem sayesinde denetimlerden geçerek tüm merkezi faaliyetlerimizi yürüttüğümüz merkez ofisimizin yanı sıra Güneşli mağazamız ve Antalya meyve sebze platformumuzun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını almasını sağladık.

Aldığımız bu sertifika sayesinde Metro Türkiye olarak ekolojik, sosyal, biyoçeşitlilik ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kaynaklardan ürün tedarik ettiğimizi bir kez daha pekiştirdik. Faaliyetlerimiz sonucu oluşan her türlü tehlikeli ve tehlikesiz gıda, gıda dışı ve ambalaj atıklarını kayıtlı hale getirerek, atık miktarının takibi sistemini de belgeledik. Şu an üç lokasyonumuz için aldığımız bu sertifika uzun yolculuğumuzun da ilk aşamasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu sertifikayı diğer mağazalarımızda ve diğer platformlarımızda yaygınlaştırmayı planlıyor ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz."

Metro Türkiye, karbon ayak izini dengelemek için çalışmalarını sürdürüyor

Metro Türkiye, karbon ayak izini dengelemek amacıyla, 2008 yılından bu yana akaryakıt, doğal gaz, elektrik, ısıtma ve soğutma, kağıt tüketimi, ticari soğutucular ve klimalarda soğutucu akışkan kayıpları, şirket araçları ve güç jeneratörlerindeki yakıt tüketimi, tüm enerji kaynaklarındaki kayıplar ve iş seyahatleri kaynaklı sera gazı emisyonlarını raporluyor. Bu sonuçlara göre küresel ölçekte aksiyonlarını belirleyerek uygulamaya koyuyor.

Son olarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının sosyal ve çevresel etkilerini kamuoyu ile paylaştığı Sürdürülebilirlik Etki Raporu'nu da yayımlayan Metro Türkiye, bu konuda yaptığı çalışmaların sonuçlarını da paylaşmıştı.

Buna göre çevresel performansını iyileştirmek amacıyla 2020 yılında 10.231 GJ enerji ve 1.107 ton sera gazı emisyonu tasarrufu sağladı. Ayrıca 2.206 m3 su tasarrufu elde eden Metro Türkiye, çevresel etkisi yüksek olan plastik ambalajların ağırlıklarının azaltılması çalışması kapsamında da geçen yıl 5,89 ton plastik azaltımı da yaptı. Bunların yanı sıra tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir kağıt pipet, kompostlanabilir çatal, kaşık, bıçak gibi daha sürdürülebilir ürün alternatiflerini de tüketicilerine sunuyor.

Türkiye, Karbon, Metro, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye'ye 'ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası' - Son Dakika Ekonomi


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