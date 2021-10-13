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Mobilya üreticisi hammadde sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika

Mobilya üreticisi hammadde sıkıntısı yaşıyor

13.10.2021 11:13
Mobilya üreticisi hammadde sıkıntısı yaşıyor

Bursa'da 23 yıldır mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, mobilya ham maddelerinin ihraç edilmesinin katma değerli ihracatın önünü kestiğini söyledi.

Bursa'da 23 yıldır mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, mobilya ham maddelerinin ihraç edilmesinin katma değerli ihracatın önünü kestiğini söyledi. Önceliğin iç pazara verilmesi gerektiğini vurgulayan Yusuf Katana; "Hem firma hem de sektör olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışırken hammadde konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun en büyük nedeni hammaddeye döviz kuru nedeniyle yurtdışından çok fazla talep gelmesi ve üreticilerin ürünlerini yurtdışına satmasıdır. Hammaddeyi alıp katma değerli bir hale getirdikten sonra ürün olarak yurtdışına satma imkanımız varken hammadde olarak ihraç edilmesi ülke ekonomisi açısından ciddi bir ekonomik kayıptır" diye konuştu.

Tedarik süresi uzuyor

Bursa'da çeyrek asra yakın bir süredir kişiye özel çocuk mobilyası üretimi gerçekleştiren Moremo Mobilya firmasının kurucu ortağı Yusuf Katana, ham maddenin yurt dışına gönderilmesinin üreticiye ve ülke ekonomisine büyük zararlar verdiğinin altını çizdi. Katma değerli iş yapan mobilya üreticisinin zor günler yaşadığı aktaran Yusuf Katana; "Hammadde tedarik sorunu dışında fiyat artışları her sektördeki üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Üretimimizin ana maddesi, ham MDF de bir yıl içerisinde %100 üzerinde fiyat artışı yaşandı. Boya fiyatları sürekli bir şekilde artış gösteriyor. Üretimde girdi olarak kullandığımız her bir hammaddede ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Bunun yanında elektrik, mazot, işçilik fiyatlarında yaşanan artışlar üreticiyi daha da zor durumda bırakıyor. Hammadde tedarik ettiğimiz firmalar maliyet artışı nedeniyle stoklu çalışmayıp siparişe göre üretim yaptıkları için hammadde tedarik süreleri de uzuyor" dedi.

"Fiyat artışı kaçınılmaz olacak"

Üreticilerin yaşanan maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadığına işaret eden Yusuf Katana, üreticilerin karlılığını azaltıp ellerindeki stokları eriterek işletmelerini ayakta tutmaya gayret ettiğini kaydetti. İlerleyen süreçte fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağının altını çizen Katana; "Bu düzene uyum sağlayamayan firmalar ise tek tek kapatmak zorunda kalacaktır. Sektörümüzdeki fiyat artışı yıllık bazda yüzde 20 civarındadır. Hem tedarik sıkıntısı hem de düzenli olarak artış gösteren hammadde fiyatlarının tüketicilere yansıması kaçınılmaz olacaktır. Özellikle bizim gibi siparişe göre üretim yapan butik firmalarda siparişten sonra bir an önce müşteriye ürünü teslim edebilmek çok daha cazip hale gelmektedir. Tüketici açısından ihtiyaçları olan mobilyaları bir an önce almaları avantajlarına olacaktır. Önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek maliyetlerle istedikleri ürünleri daha yüksek fiyatla alabilme durumunda kalacaklardır" şeklinde konuştu.

"Üreticiyi destekleyici tedbirler şart"

Yıl sonu itibariyle sıkıntıların daha da artış gösterebileceğini belirten Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, bu sorunların çözümü için üretimi ve üreticiyi destekleyecek tedbirlerin bir an evvel alınması gerektiğini ifade etti. Deneyimli iş insanı; "Bunun dışında ihracat yapıyor olmak ve bunu daha da arttırabilmek hem firmamız hem de ülkemiz açısından çok daha kıymetli hale gelmiştir. Dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntıları ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle tüm dünya için Türkiye avantajlı bir pazar durumdadır. Üretimi destekleyerek içinde bulunduğumuz dezavantajlı durumu ülke olarak rahatlıkla avantaja çevirebiliriz. Bunun için hammadde ihracatının kısıtlanıp, katma değerli ürün haline dönüştürüldükten sonra ihraç edilmesi hem firmalar hem de Türkiye ekonomisi açısından çok daha avantajlı olacaktır. Ülke olarak kalkınmanın yolu her sektör için üretmektir. Ekonomik kalkınma ve istikrar için üretmeye mecburuz" diye konuştu. - BURSA

Mobilya üreticisi hammadde sıkıntısı yaşıyor

Togo Cumhuriyeti, Döviz Kuru, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mobilya üreticisi hammadde sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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