MTA yerleşkesindeki patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Ankara'da kurumun ısı santralinde meydana gelen patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığını bildirdi.

MTA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır, olaya müdahale edilmekte olup yangın kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.